Эксперт по вопросам обороны: Космические силы США не должны ассоциироваться с Трампом

Стремление создать бренд из Космических сил США «посылает неверное сообщение» о том, что новый вид вооружённых сил больше ассоциируется с Дональдом Трампом, чем с правительством США, считает эксперт по вопросам обороны Тодд Гаррисон. В своей статье для The Hill эксперт отметил, что Космические силы США — «это не о Трампе», даже если «он и отмечал, что это была его идея».

Эксперт по вопросам обороны Тодд Гаррисон обеспокоен тем, что стремление создать бренд из Космических сил США, предложенных президентом Дональдом Трампом, «посылает неверное сообщение» о том, что новый вид вооружённых сил больше ассоциируется с Трампом, чем с правительством США.

«Я обеспокоен тем, что президент продвигает эту идею, и тот факт, что он делает это, превращает новый вид войск в Космические силы Трампа, а так не должно быть», — отметил Гаррисон в интервью каналу The Hill.TV.

«Мы не называем ВВС военно-воздушными силами Трумэна», — добавил эксперт, ссылаясь на подписанный президентом в 1947 году Закон и национальной безопасности, который положил начало созданию этого вида вооружённых сил США.

Гаррисон утверждает, что Космические силы США — «это не о Трампе», даже если «он и отмечал, что это была его идея».

«Логотипы, которые были разосланы командой Трампа, действительно посылают неверное сообщение гражданам США, и если внимательно посмотреть на них, становится ясно, что многие из них являются адаптациями логотипов NASA», — считает Гаррисон.

Эксперт по обороне подчеркнул важность границы, которая традиционно существует между гражданскими и военными космическими программами.

«Космические силы будут заниматься только военными вопросами: они не будут копией НАСА, не будет никаких космонавтов или чего-то подобного — мы не собираемся занимать эту территорию», — добавил Гаррисон в интервью для The Hill.TV.

Тем не менее Тодд Гаррисон утверждает, что идея создания Космических сил не так плоха, как может показаться. По его словам, это всего-навсего реорганизация разобщённых космических сил в вооруженных силах США. Космические силы будут помогать в достижении различных военных целей. Так, например шпионские спутники «смогут оказывать помощь в защите национальной безопасности США на Земле».