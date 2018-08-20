Эксперт по вопросам обороны: Космические силы США не должны ассоциироваться с Трампом

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Hill: США следует решать проблемы с Россией путём диалога, а не санкций Hill
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Salzburger Nachrichten: свадьба Кнайсль обошлась без политики, но не без танцев Salzburger Nachrichten
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Fox News высмеял Челси Клинтон за слова о пользе абортов для экономики Fox News
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HuffPost: американская ведущая приписала США победу над «коммунистической Японией» Huffington Post
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BBC: российские военные показали журналистам, как Сирия возвращается к мирной жизни BBC
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Ляшко ответил на критику в США из-за поставок украинских авиадвигателей в Китай
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко прокомментировал критику в США из-за поставок украинским предприятием «Мотор Сич» авиадвигателей для военных самолётов в Китай. Об этом он написал в своём Facebook.
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«Реал» обыграл «Хетафе» в первом туре Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура испанской Примеры.
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Спалетти назвал причины поражения «Интера» в матче Серии А с «Сассуоло»
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спалетти прокомментировал поражение своей команды от «Сассуоло» в матче первого тура итальянской Серии А.
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Трамп и посетивший Россию сенатор Пол сыграли в гольф
Президент США Дональд Трамп сыграл партию в гольф с сенатором конгресса США Рэндом Полом, который недавно посетил Россию. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Джеррард прокомментировал информацию СМИ о проблемах «Уфы» с получением британских виз перед матчем ЛЕ
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал информацию СМИ о проблемах соперников его команды по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы — российской «Уфы» — с получением британских виз.
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В Польше предъявили обвинения водителю попавшего в ДТП украинского автобуса
Прокуратура Перемышля предъявила обвинения водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП на территории Польши. Об этом сообщает «Польское радио».
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Украинский футболист получил красную карточку за плевок в соперника в матче чемпионата Турции
Украинский нападающий Евгений Селезнёв, выступающий за «Акхисар», был удалён во время матча второго тура турецкой Суперлиги против «Ризеспора».
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Ушаков: встреча лидеров «нормандской четвёрки» может пройти в Париже
Встреча в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и ФРГ может пройти в Париже, но временные параметры мероприятия ещё не обозначены.
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Пилот IndyCar Викенс был госпитализирован после серьёзной аварии во время гонки в Поконо
Гонщик команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс был госпитализирован после аварии в которую он попал во время гонки серии IndyСar в Поконо.
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Глава МВД Румынии извинилась перед пострадавшими при разгоне митинга в Бухаресте
Глава МВД Румынии Кармен Дан принесла извинения всем пострадавшим во время разгона антиправительственной акции в Бухаресте. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
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Жириновский призвал сделать изучение английского языка платным для борьбы с «утечкой мозгов»
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил сделать изучение английского языка в школе платным, чтобы пресечь «воровство лучших умов».
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Геркус о первой победе «Локомотива» в новом сезоне РПЛ: чемпионам легко не бывает
Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Военные сообщили о ликвидации пожара на складе Северного флота в Мурманске
Пресс-служба Северного флота заявила, что возгорание на причале в Мурманске было ликвидировано.
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«Интер» проиграл «Сассуоло» в первом туре Серии А
Миланский футбольный клуб «Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» в матче первого тура итальянской Серии А.
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Руцкой рассказал о поведении Ельцина во время августовского путча
Бывший российский вице-президент Александр Руцкой рассказал, как вёл себя экс-глава России Борис Ельцин в августе 1991 года, когда в СССР была предпринята попытка государственного переворота.
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«Ростов» разгромил «Енисей» в четвёртом туре РПЛ
«Ростов» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ сообщили о росте продаж в мире телефонов без доступа к интернету
Телеканал Sky News сообщил о росте глобальных продаж мобильных телефонов без доступа к интернету в 2017 году.
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Радулов рассказал, сможет ли он посетить бой Нурмагомедов — Макгрегор
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал, сможет ли он посетить бой за титул чемпиона в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
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Дзюба рассказал о своих ощущениях, когда фанаты скандируют его имя
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что чувствует, когда фанаты на стадионе скандируют его имя.
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Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в некоторых районах города из-за сильных дождей.
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Погба о поражении от «Брайтона»: моё отношение к игре было недостаточно правильным
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Северном флоте заявили об отсутствии пострадавших в результате пожара на причале в Мурманске
Пресс-служба Северного флота заявила, что пострадавших при возгорании на заброшенном причале в Мурманске нет.
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Моуринью не стал винить защитников «Манчестер Юнайтед» в ошибках, повлёкших поражение от «Брайтона»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Кадыров прибыл на хадж в Саудовскую Аравию
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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Глава ДСИ РФС может обраться в комитет по этике из-за слов Ари об арбитрах
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что рассматривает возможность обращения в комитет по этике РФС в связи с высказываниями нападающего «Краснодара» Ари по поводу арбитров.
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Опубликовано видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Опубликована видеозапись того, как президент России Владимир Путин произносит тост на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
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Дзюба считает, что «Зенит» заслуженно победил «Урал» в четвёртом туре РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Мурманске произошёл пожар на заброшенном причале
В Мурманске произошло возгорание заброшенного деревянного причала и склада.
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Две женщины пострадали в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне
Женщина в возрасте 64 лет и её 30-летняя дочь получили травмы в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне.
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Семак прокомментировал травму Нобоа, полученную в матче с «Уралом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа, которую тот получил в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Болтон назвал дату встречи с Патрушевым
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, когда собирается встретиться с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве.
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Семак об игре с «Уралом»: нет лёгких побед и нет лёгких матчей
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Парфёнов заявил, что «Зенит» показал «Уралу», как нужно играть на контратаках
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В центре Москвы произошла авария с участием восьми автомобилей
В центре Москвы произошла авария с участием восьми автомобилей — столкнулись две машины и зацепили в результате аварии шесть припаркованных.
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Талибы намерены отпустить заключённых на свободу в честь Курбан-байрама
Движение «Талибан»* намерено отпустить на свободу заключённых в честь праздника Курбан-байрам.
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Российские гандболистки стали победительницами юниорского чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу заняла первое место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет.
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«Зенит» разгромил «Урал» в четвёртом туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с ЧМ-2018
Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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Экипаж Алонсо выиграл гонку «6 часов Сильверстоуна»
Экипаж команды «Тойота» в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Казуки Накаджими стал победителем третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «6 часов Сильверстоуна», который прошёл в Великобритании.
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В Крыму обезвредили мину времён Великой Отечественной войны возле детского лагеря
В Сакском районе Крыма сапёры обезвредили авиационную мину времён Великой Отечественной войны весом 250 кг. Снаряд был обнаружен у детского лагеря «Дельфин».
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В СК начали проверку после гибели зацепера на станции МЖД
Следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего зацепера на станции «Лось» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).
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Суд арестовал главу дагестанского Фонда ОМС на два месяца
Советский районный суд Махачкалы принял решение заключить под стражу главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова на два месяца.
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Егоров заявил, что контакт между Промесом и Ари в штрафной «Спартака» нельзя квалифицировать как нарушение
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матча четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
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Проверка во Франции выявила 840 мостов, которые подвержены риску обрушения
Данные правительственного аудита выявили на территории всей Франции 840 мостов, подверженных риску обрушения.
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» во втором туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Генсек НАТО прокомментировал предложение главы Афганистана о прекращении огня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о введении режима прекращении огня в отношении движения «Талибан»*.
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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Херенвеном» во втором туре Эредивизи
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Херенвеном» во втором туре голландской Эредивизи.
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Модрич признался, что сам обратился к «Интеру» по поводу возможности трансфера
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признался, что первым обратился к миланскому «Интеру» по поводу возможного трансфера.
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Глава ОАК назвал сроки подписания контракта на поставки Минобороны Су-57
Президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал сроки подписания контракта на поставки Минобороны истребителей пятого поколения Су-57.
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Сёмин высказался о выступлении Смолова в матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление Фёдора Смолова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».