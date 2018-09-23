Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может выйти из американского проекта по строительству окололунной станции, сообщает The Sunday Express. При этом издание отмечает, что пресс-секретарь компании Владимир Устименко опроверг отказ России от сотрудничества с США.

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил сомнение в участии России в совместном с США проекте по созданию международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway, передаёт The Sunday Express.



По словам Рогозина, Россия может покинуть международный проект и предложить свой собственный. «Российская Федерация не может себе позволить участвовать на второстепенных ролях», — отметил глава «Роскосмоса».



Однако всего через несколько часов после заявления Рогозина глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко опроверг сообщения об отказе от сотрудничества с США в этой сфере.



«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США», — приводит The Sunday Express слова Устименко.



Издание напоминает, что о совместной работе над проектом окололунной станции, строительство которой начнётся в 2022 году, было объявлено в сентябре прошлого года. Как ожидается, воплощение в жизнь проекта, призванного способствовать высадке экспедиции на Марс или дальнейшему изучению Луны, будет завершено в 2024 году.



Несколько недель назад появилось подтверждение того, что космическое сотрудничество между двумя странами по доставке американских астронавтов на МКС и возвращению их с международной станции на российском корабле «Союз» закончится с истечением срока действия контракта.