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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции

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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может выйти из американского проекта по строительству окололунной станции, сообщает The Sunday Express. При этом издание отмечает, что пресс-секретарь компании Владимир Устименко опроверг отказ России от сотрудничества с США.
Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции
Twitter

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил сомнение в участии России в совместном с США проекте по созданию международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway, передаёт The Sunday Express.

По словам Рогозина, Россия может покинуть международный проект и предложить свой собственный. «Российская Федерация не может себе позволить участвовать на второстепенных ролях», — отметил глава «Роскосмоса».

Однако всего через несколько часов после заявления Рогозина глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко опроверг сообщения об отказе от сотрудничества с США в этой сфере.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США», — приводит The Sunday Express слова Устименко.

Издание напоминает, что о совместной работе над проектом окололунной станции, строительство которой начнётся в 2022 году, было объявлено в сентябре прошлого года. Как ожидается, воплощение в жизнь проекта, призванного способствовать высадке экспедиции на Марс или дальнейшему изучению Луны, будет завершено в 2024 году. 

Несколько недель назад появилось подтверждение того, что космическое сотрудничество между двумя странами по доставке американских астронавтов на МКС и возвращению их с международной станции на российском корабле «Союз» закончится с истечением срока действия контракта.

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источник
Express Германия Европа
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