Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции

20:36
Турчинов назвал духовные вызовы для Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к «российской угрозе».
20:31
Федерер отреагировал на завершении карьеры Южным
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на завершение карьеры россиянином Михаилом Южным.
20:20
«Спартак» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:12
Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов
Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов губернатора региона.
20:11
«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче Примеры
«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче пятого тура испанской Примеры.
20:03
Патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ КП в скором времени получит автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.
20:02
Сборная России обыграла Финляндию и пробилась в третий групповой раунд ЧМ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
19:57
«Арсенал» победил «Эвертон» в матче шестого тура АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:50
Кокорин высказался о своём первом выходе на поле в официальном матче после травмы
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой первый выход на поле в официальном матче после травмы.
19:47
Тарасов прокомментировал своё удаление в матче РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал своё удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
19:44
Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 99,12% протоколов
После обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набрав 69,62% голосов.
19:38
Хейли заявила, что в администрации США не обсуждают отстранение Трампа
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что никто в администрации президента не добивается отстранения главы Соединённых Штатов Дональда Трампа от власти.
19:26
Семак считает, что нет ничего страшного в трёх пропущенных от «Локомотива» мячах
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:23
В Норвегии арестовали гражданина России
Гражданин России арестован на ближайшие две недели в Норвегии по подозрению в осуществлении незаконной информационной деятельности.
19:19
Тренер «Локомотива» считает, что Тарасов заслужил удаление в матче РПЛ с «Зенитом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал удаление полузащитника Дмитрия Тарасова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
19:10
Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:05
Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 24 сентября
В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на понедельник, 24 сентября. Об этом сообщает m24 со ссылкой на Гидрометцентр России.
19:03
Сёмин ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения команды от «Зенита» ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба.
18:54
Российский пилот Шварцман одержал свою первую победу в «Формуле-3»
Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял первое место в третьей гонке девятого этапа европейской «Формулы-3» в Австрии.
18:46
Синоптики предупредили о возможности выпадения снега в Москве
В Москве в среду, 26 сентября, может выпасть первый снег.
18:42
Австрийский теннисист Тим стал победителем турнира ATP в Санкт-Петербурге
Австриец Доминик Тим стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
18:36
Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче.
18:32
Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с «безупречно выполненным приказом»
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter поздравил экипажи корабля «Донбасс» и буксира «Корец», которые ранее были проведены под Крымским мостом в составе каравана судов, с «безупречно выполненным приказом».
18:21
«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 5:3 в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 90% голосов
Представитель ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края после обработки более 90% протоколов.
18:15
«Рома» проиграла «Болонье» в матче Серии А
«Рома» потерпела поражение от «Болоньи» в матче пятого тура итальянской Серии А.
18:08
В Минобороны предостерегли от неверной интерпретации брифинга по крушению Ил-20
В Министерстве обороны предостерегли от неверной интерпретации материалов брифинга по ситуации с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
18:05
Учёные назвали наиболее неподходящую для сна позу
Американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха. Об этом сообщает Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.
17:54
«Челси» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче шестого тура АПЛ
Лондонские «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:51
Армия Израиля отреагировала на доклад Минобороны России по крушению Ил-20
В армии Израиля заявили, что ВВС страны не прятались за самолётом Ил-20 ВКС России во время операции в Сирии, а также своевременно предупредили о ней российских военных.
17:49
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч восьмого тура РПЛ
Московские ЦСКА и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:44
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као
В Гонконге на 85-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльз Као, сообщает China Daily.
17:33
Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года
Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что Россия будет подавать заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году.
17:29
Помпео считает возможной встречу Трампа и Рухани на сессии ГА ООН
Государственный секретарь США Майк Помпео в беседе с NBC рассказал, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН может состояться встреча президентов Соединённых Штатов и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани.
17:22
Памфилова заявила об отсутствии оснований для отмены выборов в Хабаровском крае
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент основания для отмены итогов второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае отсутствуют.
17:16
Черчесов рассказал о повышенном внимании к себе на конференции ФИФА в Лондоне
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о повышенном внимании коллег на конференции Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне.
17:13
СМИ сообщили, что прощание с президентом Вьетнама состоится 26 и 27 сентября
Прощание с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом может состояться 26 и 27 сентября, сообщает VN Express со ссылкой на власти.
17:05
ФИФА: за восемь лет число ударов из-за пределов штрафной упало на треть
Руководитель отдела по техническому развитию Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен сообщил, что число ударов из-за пределов штрафной на чемпионатах мира по футболу за последние восемь лет упало на треть.
16:58
Новак рассказал об увеличении добычи нефти в России
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране в сентябре ожидается чуть выше уровня августа.
16:51
Кремлёв заявил, что Поветкин не смог составить конкуренцию Джошуа
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
16:43
Дешам высказался о критике в адрес Погба
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о критике в адрес хавбека национальной команды и английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
16:43
СМИ: Число погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 225
Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 225. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местные власти.
16:41
Шведский биатлонист заявил об угрозах из России за высказывания о допинге
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что получил анонимное электронное письмо на английском языке с угрозами из России, связанное с его высказыванием о допинге.
16:28
Синоптики допустили третью волну «прохладного бабьего лета» в Москве
Третья волна бабьего лета, возможно, придёт в Москву к началу октября, заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
16:18
На станции метро «Технологический институт» в Петербурге родился ребёнок
На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге родился мальчик. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.
16:17
Кариус заявил, что его переход из «Ливерпуля» в «Бешикташ» не был бегством
Голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус рассказал о причинах своего перехода из английского «Ливерпуля».
16:14
Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края
Представитель ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края после обработки более 30% протоколов.
16:04
Два корабля ВМС Украины прошли под Крымским мостом
Два корабля из состава ВМС Украины в сопровождении кораблей России прошли под арками Крымского моста, заявил глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
16:02
Дубль Инсинье помог «Наполи» обыграть «Торино» в матче Серии А
«Наполи» одержал победу над «Торино» в матче пятого тура итальянской Серии А.
15:55
ФИФА намерена открыть доступ к статистической информации о матчах ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена обнародовать статистические данные о матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.