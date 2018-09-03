WT: фильм о высадке на Луну без флага США — пощёчина американскому обществу

Создатели нового автобиографического фильма «Человек на Луне» решили не включать в него сцену с водружением американского флага на лунной поверхности, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли. По её словам, подобное пренебрежение к истории шлёт неверный сигнал, будто США хотят отказаться от своих достижений и национальных символов.

Новый автобиографический фильм об астронавте Ниле Армстронге «Человек на Луне» — это пощёчина американскому обществу. Ведь в этой кинокартине будет отсутствовать «триумфальный момент»: водружение флага США на лунной поверхности, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли.

«Это поднятие флага было не просто каноническим моментом в истории США. Это был день, когда достижения американского величия оказались на всеобщем обозрении, чтобы весь мир мог их увидеть и признать», — считает автор статьи. Теперь же, по её словам, создатели фильма о миссии «Аполлон-11» собираются «вымарать эти патриотические времена».

Актёр Райан Гослинг, который играет в картине Армстронга, вступился за отсутствие сцены с флагом. «Это достижение вышло за пределы стран и границ. И именно под таким углом мы решили его рассматривать», — объяснил он в своём недавнем интервью.

Отношение Гослинга к этому вопросу понятно. Он — канадец. И, разумеется, ему бы хотелось, «чтобы достижения Америки распространились чуть севернее», считает автор статьи.

«Но с исторической точки зрения, убрать американский флаг из той самой сцены, которая вопиёт об «американской исключительности» в годы гонки холодной войны со злыми Советами, — значит не только оскорбить тех, кто связан с этим патриотическим моментом во времени, но и практически преподнести подарок сегодняшней России. Это шлёт сигнал, что современная Америка хочет не только забыть о днях прохладных отношений США с СССР, иностранных уловках и шпиономании, но и пойти ещё дальше и отказаться от глупой гордости за свой национальный флаг», — рассуждает Чамли.

Однако, по её словам, любой американский консерватор и сторонник Дональда Трампа скажет вам, что он не намерен делиться славой своей страны с другими. И именно поэтому «Человек на Луне» и заявления Гослинга выглядят «карикатурными» — они притворяются, что гордость и дух не имеют значения.

Между тем Америка — это не просто территория. Во многом это яркий идеал того, чего можно добиться, если дать свободе главенствовать в обществе, подчёркивает автор статьи.

«Именно такая Америка позволила нам отправить первого человека на Луну. Именно такую Америку гордо представляли Олдрин и Армстронг, когда они водружали флаг США. Фильм, который пренебрегает этой простой правдой, не достоин просмотра», — заключает Шерил Чамли.