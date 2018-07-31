DM: собирающимся на Луну и Марс астронавтам США «нечего надеть»

NASA столкнулось с серьёзной проблемой — агентство до сих пор использует тяжёлые скафандры, разработанные в 70-х годах прошлого века. И хотя эксперты, включая Boeing и SpaceX, активно работают над созданием новых костюмов, учёные могут не успеть опробовать разработки, предназначенные для лунной и марсианской миссий, до того как МКС будет выведена из строя в 2024 году.

США, возможно, придётся повременить с «возвращением на Луну», предупреждают эксперты. Как сообщает Daily Mail, оказывается, американским астронавтам очень скоро уже будет «нечего надеть».

Британское издание отмечает, что NASA по-прежнему использует скафандры, которым уже не один десяток лет. Критики утверждают, что костюмы слишком тяжёлые и в них трудно передвигаться. Над новыми скафандрами активно работают специалисты компаний Boeing и SpaceX, но NASA беспокоится, что в ближайшем будущем нехватка подходящих костюмов может стать проблемой при реализации лунной программы Вашингтона.

«Это серьёзная проблема», — прокомментировал профессор Университета Северной Дакоты, занимающийся разработкой новых скафандров, Пабло Де Леон. По словам эксперта, новые костюмы будут легче, подвижнее, их будет проще снимать и надевать, а новая система распределения нагрузки позволит сократить время десатурации.

Леон подчёркивает, что вопросом нехватки современных скафандров американскому космическому агентству следовало бы озаботиться несколько десятилетий назад. «Новую программу по разработке нового скафандра нужно было запускать ещё в начале 90-х», — уверен специалист. На сегодня, отправляясь на МКС в российских «Союзах», американские астронавты надевают опять-таки российские скафандры «Сокол», которые пришли на смену оранжевым костюмам ACES — в них работали члены экипажа шаттла. Впрочем, оба варианта не предназначены для выхода в открытый космос.

Как объясняет Daily Mail, для работы за пределами станции или аппарата астронавтам нужны особые, оснащённые защитой от радиации скафандры, в которые в условиях вакуума будут подаваться воздух и давление. Пока при работе в открытом космосе NASA использует костюмы, созданные ещё в середине 70-х годов. Для своих аппаратов, которые должны будут доставлять астронавтов на МКС вместо «Союза», Boeing и SpaceX разрабатывают уникальные модели.

Главные проблемы с отсутствием современных скафандров могут начаться в 2024 году — тогда, по планам администрации Трампа, США должны вывести с орбиты МКС. На этот момент ещё не будет закончена работа над новой станцией, которая должна будет расположиться на лунной орбите. А значит, после 2024 года NASA попросту будет негде испытать новые скафандры, так что времени на разработки осталось очень мало.

Для миссии на Марс американские учёные работают над передовым скафандром Z-2, который многим напоминает костюмы из вымышленной научно-фантастической вселенной TRON. Как сообщается, для каждого астронавта с помощью технологий 3D-печати создадут свой скафандр, и это облегчит им передвижение по марсианской поверхности.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

scooter pie: А, то есть главная проблема заключается в том, что у них нет скафандров, а не в том, что нет ракет. Ну разумеется…

mrstar: Не могут найти киностудию, где ещё не снимали. (Ирония.)

Sloppy Daniels: Конечно же, они были на Луне. Вы что, думаете, что правительство будет вам врать?

Flap Zappa: Значит, 50 лет назад они могли сделать и космический аппарат, и скафандр, на которых человек отправился на Луну. Теперь вот не могут. Смешно просто.

lagavulin1: Ничего страшного. Тут как с автобусами, скоро подойдёт другая ракета. Возможно, там сбоку будет красный флаг.