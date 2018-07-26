Atlantico: Европа намерена покончить с монополией GPS

Европейское космическое агентство выводит на орбиту очередную серию спутников геолокационной системы Galileo, сообщает Atlantico. Как поясняет эксперт, этот шаг призван обеспечить независимость Европы от американской системы военного назначения GPS, доступ к которой может быть ограничен Пентагоном в любой момент.

Европейское космическое агентство выводит на орбиту очередные четыре спутника глобальной навигационной системы Galileo, сообщает Atlantico.

По мнению космического эксперта Оливье Сангуи, это событие являет собой «акт в пользу независимости». Создание собственной полноценной геолокационной системы позволит Европе снизить зависимость от американской системы GPS. Нужно понимать, что американская геолокационная система имеет военное назначение, и США не давали никаких обязательств по поводу доступности данных GPS для других сторон, поясняет собеседник Atlantico. Пентагон в любой момент может принять решение о частичном закрытии доступа к этим данным, и ни один пользователь, кроме вооружённых сил США, не сможет обладать точной информацией о местонахождении, совместимой с многочисленными электронными приложениями.

«Очевидно, что такой сценарий маловероятен из-за экономических последствий, но нужно задать себе вопрос иного характера: может ли Европа допустить, чтобы геолокационная система, ставшая столь незаменимой, зависела от доброй воли другого государства, пусть даже союзника?» — замечает эксперт.

При этом Сангуи подчёркивает, что запуск новых спутников не связан с «латентным кризисом» последнего времени в отношениях США и ЕС, поскольку решение о создании европейской гражданской навигационной системы восходит ещё к 1999 году.

Кроме того, создание собственных спутников открывает перед Европой значительные экономические перспективы, убеждён специалист. Проектирование и создание спутников и ракет для их доставки на орбиту, центры по контролю, услуги по уточнению месторасположения профессиональных пользователей — всё это создаст новые рабочие места в Европе.

Как отмечает эксперт, сегодня система Gallileo насчитывает около 20 спутников, что делает её достаточно эффективной уже на этом этапе. Запуск четырёх дополнительных спутников будет способствовать укреплению системы. Полная, «идеальная» комплектация Gallileo должна составить 30 спутников, что позволит иметь резерв на случай поломки.

Как напоминает Сангуи, собственной геолокационной системой уже располагает Россия. Разработки подобных систем ведутся Индией и Китаем. Все эти страны стремятся к независимости в этой важнейшей сфере. Эту же цель преследует и Европа, подчёркивает собеседник издания. И это касается не только геолокационных данных, но и других космических отраслей. Благодаря созданию семейства ракет «Ариан» и «Вега» Европа может запускать свои спутники, не завися от других государств. И одну из ключевых ролей в этой сфере продолжает играть Франция, напоминает Сангуи. Именно Франция была родоначальником идеи «Ариана», а Национальный центр космических исследований Франции, техническое совершенство которого признано во всём мире, — одна из ключевых структур Европейского космического агентства.