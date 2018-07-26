CNN: после находки подземного озера снова актуален вопрос, есть ли жизнь на Марсе

Учёные Итальянского космического агентства объявили о том, что с помощью специального георадара им удалось обнаружить на Марсе водоём на глубине 1 км под ледяным щитом на поверхности планеты, передаёт CNN. Открытие даёт основания полагать, что на Марсе может быть жизнь, а также в перспективе может упростить освоение Красной планеты, отмечают эксперты.

Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос вновь возник после того, что, как заявляют учёные, они обнаружили в недрах планеты. С подробностями ведущая CNN Амара Уокер.

Запрятанная внутри Красной планеты находка, которую так давно искали, может стать подтверждением гипотезы о том, что когда-то на Марсе, возможно, была жизнь.

ЭНРИКО ФЛАМИНИ, Итальянское космическое агентство: И вот очень простые заключения. Вода там есть, и больше мы в этом не сомневаемся.

Анонсируя своё открытие на пресс-конференции, учёные Итальянского космического агентства заявили, что они обнаружили на Марсе подземное озеро — впервые на Красной планете найден резервуар с жидкостью в стабильном состоянии. Посвятив несколько лет изучению информации, полученной с помощью радара подповерхностного зондирования, который базируется на аппарате на орбите, итальянские учёные утверждают, что им удалось установить наличие в районе южного полюса большого резервуара, наполненного жидкостью, на глубине более 1 километра под слоем льда. Это открытие даёт повод строить весьма волнительные предположения.

ЭНРИКО ФЛАМИНИ: Есть все составляющие, которые позволяют думать, что на Марсе, на поверхности Марса, может быть жизнь или что жизнь там может поддерживаться, если она когда-то была.

Сравнив открытие с земными подлёдными озёрами, учёные пришли к выводу, что обнаруженный на Марсе резервуар может представлять естественную среду для обитания организмов, хотя доказательств этому пока нет. Тем не менее водоём на Марсе может не только говорить о том, что там можно найти жизнь или что она когда-то там была, — открытие имеет большое значение для исследования Красной планеты в будущем.

ТИМОТИ ДОУЛИНГ, Луисвиллский университет: Обнаружение воды на Марсе очень важно из практических соображений в плане освоения космоса человеком. Ведь это значит, что нам не потребуется везти с собой воду. Вода нужна для того, чтобы длительное время выживать на Марсе. Кроме того, её можно использовать и в качестве инструмента. И если на самой планете уже можно достать воду, это может значительно упростить освоение Марса.

Иностранные эксперты пока не имеют возможности подтвердить открытие учёных Итальянского космического агентства. Однако доказательства того, что когда-то на поверхности Марса была вода, уже приводились неоднократно. Возможно, огромное подземное озеро поможет нам понять, как наша соседняя планета менялась на протяжении миллиардов лет и что это может означать для будущей жизни здесь, на Земле.

Амара Уокер, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.