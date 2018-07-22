Focus: земляне вышли на охоту за космическими сокровищами

Во многих странах мира учёные разрабатывают проекты по добыче ископаемых ресурсов на астероидах, пишет Focus. В будущем космические глыбы станут неисчерпаемым источником обогащения, а первые, кто до них доберётся — триллионерами, считают эксперты. Однако это предприятие также сопряжено с рисками, которые могут угрожать существованию Земли, предостерегает автор статьи.

Во всём мире запасы сырья заканчиваются, но для перехода на альтернативные источники энергии, развития телекоммуникаций и электромобилей нужны редкие металлы, пишет Focus. В связи с этим учёные во многих государствах разрабатывают проекты по добыче ресурсов на астероидах, «сокровищницах» космоса. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон считает, что это неисчерпаемый источник обогащения: «Первым триллиардером станет человек, который начнёт добывать ресурсы на астероидах».



Разработка месторождений в космосе находится в серой правовой зоне, продолжает издание. Поэтому уже 20 стран приняли соответствующие законы, регулирующие добычу ископаемых за пределами Земли. В 2015 году США приняли так называемый «Акт по разведке и использованию космических ресурсов». В России, а также Перу и даже Монголии также есть схожие законы. Но в Германии их нет, отмечает автор статьи. В связи с этим Федеральный союз немецкой промышленности потребовал от Берлина выступить с соответствующей законодательной инициативой, отсутствие которой тормозит развитие космонавтики, а также разработку месторождений в космосе.



На сегодняшний день науке известно 700 000 астероидов, 16 000 из которых относятся к числу так называемых околоземных объектов, рассказывает Focus. Добраться до них на космическом корабле относительно просто, при этом на астероидах ископаемые ресурсы находятся, как правило, на поверхности, что значительно облегчает их добычу. Одного взгляда на космическую глыбу 16 Психея, диаметр которой составляет 210 километров, достаточно, чтобы понять, какую можно извлечь выгоду из такого рода предприятий. Астероид практически полностью состоит из таких металлов как железо, никель и золото. Национальное космическое агентство США (NASA) оценивает стоимость находящихся на нём ресурсов в 700$ триллионов. Если эти деньги поделить между всеми жителями земли, то каждый получит 92 миллиарда долларов, отмечает издание. NASA собирается отправить к этому астероиду космический зонд и провести более подробный химический анализ почвы.



Ещё проще будет добраться до астероида 3554 Амон, который изредка пересекает орбиту Земли. На нём может находиться порядка 10 000 тонн золота и 10 000 тонн платины. Британская компания Asteroid Mining Corporation оценивает эти запасы в сумму от 300$ миллионов до 2.5$ миллиардов. C 2020 года фирма собирается искать астероиды, подходящие для добычи ископаемых. Для этого в космос запустят телескоп, который будет проводить спектральный анализ потенциальных целей. На начально этапе планируется создать банк данных со всеми астероидами и находящимися на них ресурсами. Потом к ним будут отправлять зонт для взятия проб почвы и их доставки на Землю. Уже после этого британцы собираются приступить к добыче ресурсов. Космический корабль будет ловить космические глыбы диаметром до 25 метров в своеобразный мешок, на месте добывать металлы, а после этого перевозить их на Землю. Asteroid Mining Corporation планирует подготовить все необходимое к 2030 году.



Американская же компании Deep Space Industries собирается создать целый флот космических кораблей, способных перерабатывать в топливо материал, из которого состоят астероиды, и добывать минеральные ресурсы. Впрочем, помимо правового есть ещё один деликатный аспект, отмечает издание. Во время добычи ресурсов астероид может изменить траекторию своего полёта и взять курс на Землю, предостерегает автор статьи.