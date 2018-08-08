Independent: власти Голливуда решили отнять у Трампа звезду

Власти Западного Голливуда советуют демонтировать звезду Дональда Трампа на «Аллее славы», пишет британская газета The Independent. По словам местного мэра, городской совет единогласно проголосовал за это решение, сочтя неприемлемым сохранять столь важный знак отличия за американским президентом, — тем более что на звезду Трампа неоднократно покушались вандалы.

Члены совета Западного Голливуда единогласно проголосовали за то, чтобы убрать звезду Дональда Трампа с «Аллеи славы», сообщает британская газета The Independent.

Этот знак отличия, появившийся на улице города в 2007 году, подвергался нападениям вандалов несколько раз с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, и был практически полностью уничтожен киркой в июле, напоминает издание.

На заседании в начале недели Городской совет Голливуда решил рекомендовать местной Торгово-промышленной палате удалить звезду. «Городской совет Западного Голливуда единогласно принимает резолюцию с просьбой к Торгово-промышленной палате Голливуда удалить звезду Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», — отметил мэр Западного Голливуда Джон Дюран в Twitter, объявляя об этом решении.

Между тем ранее власти города утверждали, что никогда не удалят звезду с известной улицы, потому что эти звёзды отражают историю американской индустрии развлечений. Так, не были удалены звёзды актёра Кевина Спейси и комика Билла Косби, ославившихся в скандале, связанном с сексуальными домогательствами в Голливуде.

В документах городских властей по этому вопросу говорилось о ряде «тревожных» сообщений о поведении Трампа в отношении женщин, появившихся после президентской предвыборной кампании 2016 года. Далее перечислялось несколько примеров поведения президента, которые были сочтены Городским советом нежелательными, — в том числе отделение детей от их родителей на границе с Мексикой и выход из Парижского соглашения по климату.

«Наличие звезды на «Аллее славы» — это привилегия, которая высоко ценится теми, кто задействован в индустрии развлечений, — отмечается в докладе администрации Западного Голливуда. — Разрешать господину Трампу продолжать иметь звезду в свете его поведения по отношению к женщинам, особенно в движениях #timesup и #metoo, должно быть неприемлемо в Голливуде и сообществе индустрии развлечений».

Как сообщается в статье, одну из более чем 2600 звёзд на Голливудском бульваре и на улице Вайн Дональд Трамп получил в качестве признания его работы с «Мисс Вселенной», но в момент закладывания звезды он также снимался в популярном реалити-шоу «Ученик».

В понедельник 24-летнего жителя Лос-Анджелеса обвинили в том, что он разбил звезду Трампа. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, если его признают виновным, пишет британская газета.

Звезда на «Аллее славы» стала своеобразным полем битвы для сторонников и противников Трампа. В октябре 2016 года камеры засняли человека, бившего звезду кувалдой. Помимо этого, были случаи, когда на неё плевали или распыляли краску, сообщает The Independent.