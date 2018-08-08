Independent: власти Голливуда решили отнять у Трампа звезду
Члены совета Западного Голливуда единогласно проголосовали за то, чтобы убрать звезду Дональда Трампа с «Аллеи славы», сообщает британская газета The Independent.
Этот знак отличия, появившийся на улице города в 2007 году, подвергался нападениям вандалов несколько раз с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, и был практически полностью уничтожен киркой в июле, напоминает издание.
На заседании в начале недели Городской совет Голливуда решил рекомендовать местной Торгово-промышленной палате удалить звезду. «Городской совет Западного Голливуда единогласно принимает резолюцию с просьбой к Торгово-промышленной палате Голливуда удалить звезду Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», — отметил мэр Западного Голливуда Джон Дюран в Twitter, объявляя об этом решении.
Между тем ранее власти города утверждали, что никогда не удалят звезду с известной улицы, потому что эти звёзды отражают историю американской индустрии развлечений. Так, не были удалены звёзды актёра Кевина Спейси и комика Билла Косби, ославившихся в скандале, связанном с сексуальными домогательствами в Голливуде.
В документах городских властей по этому вопросу говорилось о ряде «тревожных» сообщений о поведении Трампа в отношении женщин, появившихся после президентской предвыборной кампании 2016 года. Далее перечислялось несколько примеров поведения президента, которые были сочтены Городским советом нежелательными, — в том числе отделение детей от их родителей на границе с Мексикой и выход из Парижского соглашения по климату.
«Наличие звезды на «Аллее славы» — это привилегия, которая высоко ценится теми, кто задействован в индустрии развлечений, — отмечается в докладе администрации Западного Голливуда. — Разрешать господину Трампу продолжать иметь звезду в свете его поведения по отношению к женщинам, особенно в движениях #timesup и #metoo, должно быть неприемлемо в Голливуде и сообществе индустрии развлечений».
Как сообщается в статье, одну из более чем 2600 звёзд на Голливудском бульваре и на улице Вайн Дональд Трамп получил в качестве признания его работы с «Мисс Вселенной», но в момент закладывания звезды он также снимался в популярном реалити-шоу «Ученик».
В понедельник 24-летнего жителя Лос-Анджелеса обвинили в том, что он разбил звезду Трампа. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, если его признают виновным, пишет британская газета.
Звезда на «Аллее славы» стала своеобразным полем битвы для сторонников и противников Трампа. В октябре 2016 года камеры засняли человека, бившего звезду кувалдой. Помимо этого, были случаи, когда на неё плевали или распыляли краску, сообщает The Independent.
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