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Hollywood Reporter: Киану Ривз рассказал, чем его привлёк фильм о Сибири

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В новом фильме Siberia Киану Ривз сыграл торговца драгоценными камнями, который в силу обстоятельств совершает «рискованное путешествие» в Сибирь, пишет The Hollywood Reporter. В интервью изданию актёр заявил, что ему понравилась драматические возможности его роли, а также эмоциональная откровенность и юмор сценария.
Hollywood Reporter: Киану Ривз рассказал, чем его привлёк фильм о Сибири
YouTube / IGN

В новом фильме Siberia* (Сибирь. —  ИноТВ) Киану Ривз продемонстрировал свою «ранимость», пишет The Hollywood Reporter. На премьере картины в Нью-Йорке актёр рассказал изданию, что его увлекла эмоциональная откровенность и юмор сценария.

Ривз играет американского торговца драгоценными камнями, приехавшего в Россию по делам. После того, как сделка с «грозным клиентом» срывается, главный герой совершает «рискованное путешествие» в Сибирь.   

«Понимаете, он женат, он торгует алмазами. Затем он заводит роман на стороне, в итоге он влюбляется. Он пытается сохранить разваливающийся вокруг него мир.  Мне понравились все драматические возможности, которые даёт эта роль», — признался Ривз.  

Режиссёр Siberia Мэтью Росс заявил изданию, что его привлекла разноплановость проекта и сочетание нескольких жанров. «С одной стороны, у нас любовная история, с другой  триллер и криминальная драма. В нём есть элементы боевика, но это не боевик», — пояснил режиссёр.

Ключевой конфликт фильма строится вокруг неудачной сделки между персонажем Ривза и российским покупателем, которого играет Павел Лычников. Тем не менее, сюжет не отражает текущее состояние российско-американских отношений, настаивает издание.

По словам Росса, он познакомился с Ривзом за месяц до избрания Дональда Трампа. При этом подготовка к съёмкам началась в начале 2017 года, за несколько месяцев до того, как расследования «возможного вмешательства» Москвы в президентские выборы США «набрало обороты», обращает внимание The Hollywood Reporter.    

*В российский прокат фильм выходит под названием «Профессионал».  (прим. ИноТВ).

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Hollywood Reporter США Северная Америка
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