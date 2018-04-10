Украинцы почувствовали себя гордо: режиссёр рассказал о запрете российского кино

Запрет российского кино на Украине уже ударил по экономическому состоянию его изготовителя, уверен украинский режиссёр Владимир Тихий. Как пишет «Обозреватель», Тихий также добавил, что украинцы «вдруг начали чувствовать себя гордо».
Запрет российских фильмов на Украине уже ударил по экономическому состоянию их изготовителя. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил украинский режиссёр Владимир Тихий.
«Есть определённые экономические последствия: россияне уже за это деньги не получают, как раньше. То есть, как только запретили российский медийный продукт на Украине, это стало ощутимым ударом для российского киномедиарынка, они до 20—30% прибыли сразу потеряли. Это серьёзно», — сказал он.
По словам Тихого, у украинского кино, как и у граждан страны, сейчас появился реальный шанс.
«Я не могу сейчас говорить за всех, но украинцы вдруг начали чувствовать себя гордо. Гордиться тем, что они украинцы. С началом «майдана» наши проснулись повсюду, все украинские сообщества, которые давно эмигрировали и уже получили гражданство», — подчеркнул режиссёр.
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