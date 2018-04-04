France Inter: в попытке уйти от влияния России украинцы обратились к Пушкину

Популярное
-
Times: Лондон решил отключить Москве свет — если Россия нападёт Times
-
Sun: Путин стремится сделать из Ливии вторую Сирию, чтобы ЕС задохнулся от беженцев Sun
-
ET: сибирская тайга гибнет ради китайской мебельной промышленности Epoch Times
-
Fox News: американцы стыдятся своей истории и не хотят отмечать День Колумба Fox News
-
Daily Star: российские ракеты заставили США вспомнить о «Звёздных войнах» Daily Star
-
Британский генерал: Россия выигрывает «информационную войну» — и мы ничего не можем с этим поделать Defense One
-
Порошенко: Россия собирается вмешаться в избирательную кампанию на Украине 112 Украина
-
Times: 40% молодых англичан не могут позволить себе даже самое дешёвое жильё Times
INFOX.SG
-
Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.
-
СМИ: Мюллер отправил Трампу вопросы по «российскому вмешательству»
Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование «российского вмешательства» в американские выборы, направил свои вопросы президенту США Дональду Трампу.
-
Матч сборных России и Швеции в Калининграде посетили почти 32 тысячи зрителей
Матч третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций между сборными России и Швеции, который состоялся в Калининграде, посетили 31 698 зрителей.
-
В матче со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков
В стартовом составе сборной России по футболу в матче Лиги наций со Швецией вышли четыре футболиста, которые приняли российское гражданство в течение карьеры.
-
СМИ сообщили о возможной причине пожара на военной авиабазе в Бельгии
Телеканал RTL Info сообщил, что причиной пожара на военной авиабазе Флоренн в Бельгии могла стать ошибка технического сотрудника, который случайно открыл огонь из орудий самолёта.
-
В США призвали отобрать у КНР право проведения ОИ-2022 из-за нарушений прав человека
Комиссия Конгресса США по Китаю обратилась в Международный олимпийских комитет (МОК) с просьбой отобрать у Пекина право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.
-
Гилерме провёл сотый матч на «ноль» в России
Вратарь отечественной сборной Маринато Гилерме в матче Лиги наций с Швецией провёл сотую игру без пропущенных мячей в России.
-
Сборная России по футболу сыграла вничью с Швецией в матче Лиги наций
Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Швеции в матче второй группы дивизиона B Лиги наций УЕФА.
-
В РПЦ считают беспрецедентным вмешательство Константинополя в дела другой церкви
Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви .
-
Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев призвал прекратить травлю нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
-
СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC
Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
-
Адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что его клиент и потерпевшая сторона найдут способы примирения.
-
Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил в Генгаме, сборная Франции сыграла вничью с командой Исландии — 2:2.
-
Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести
Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.
-
Юрист рассказал, что аресты Кокорина и Мамаева являются поводом для расторжения контрактов
Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.
-
Дубль Митровича принёс сборной Сербии по футболу победу над Черногорией в Лиге наций
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Сербии на выезде обыграла команду Черногории со счётом 2:0.
-
Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.
-
Сборная Испании по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил в валлийском Кардиффе, сборная Испании разгромила команду Уэльса со счётом 4:1.
-
Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла команду Польши со счётом 3:2.
-
В Крыму вынесли приговор педиатру по делу о смерти новорождённого
Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении педиатра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности новорождённому ребёнку. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента в регионе.
-
Смолов призвал проявить снисходительность к Кокорину и Мамаеву
Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.
-
В Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком
В Ленинградской области рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу заксобрания.
-
В МВД сообщили о задержании водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом в Чувашии
Водитель грузовика, столкнувшийся с микроавтобусом в Чувашии, задержан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина.
-
Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму из-за ветра до 25 м/с
Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
-
В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии
Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
-
Кокорин и Мамаев будут отправлены на два месяца в СИЗО «Бутырка»
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал место заключения своего клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, где они проведут два месяца.
-
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в нападении на полицейских
В Ростове-на-Дону арестовали пятерых человек, подозреваемых в совершении нападения на полицейских 10 октября.
-
Медведев провёл встречу с премьер-министром Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас в ходе неформальной встречи обсудили российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне.
-
ЦСКА обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Барселоной» в матче первого тура баскетбольной Евролиги.
-
Мать братьев Кокориных извинилась за своих детей
Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала скандал с участием своих сыновей.
-
Международные резервы России снизились за неделю на $1,9 млрд
Международные резервы России уменьшились за неделю на $1,9 млрд и на 5 октября составили $459,2 млрд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.
-
«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану»
Омский «Авангард» в овертайме проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Источник: число погибших в ДТП в Чувашии возросло до 13
Число погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чувашии возросло до 13. Об этом сообщил источник в медицинских службах.
-
Со стихийной свалки в Глазове вывезли 50 тонн мусора
С образовавшейся за лето стихийной свалки на территории одного из гаражных кооперативов в Глазове вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
-
Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева
Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента до 8 декабря по делу о хулиганстве.
-
В Мурманске завели дело по факту избиения школьницы подростками
В Мурманске завели уголовное дело по факту избиения 11-летней школьницы подростками, сообщает kp.ru.
-
В Сочи начали проверку после падения ребёнка в колодец ливневой канализации
В Сочи организовали проверку после падения восьмилетнего ребёнка в колодец ливневой канализации на территории школы, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
-
В Совфеде оценили заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России
Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.
-
Канье Уэст встретился с Трампом в Белом доме
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
-
Экс-арбитр ФИФА оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина
Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
-
В Москве планируют построить более трёх миллионов квадратных метров жилья к концу 2021 года
В столице планируют построить более трёх миллионов квадратных метров жилья до конца 2021 года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
-
Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Швецией
Сборная России по футболу огласила состав на матч Лиги наций УЕФА с командой Швеции.
-
Суд арестовал Павла Мамаева
Тверской суд Москвы арестовал российского футболиста, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о хулиганстве до 8 декабря.
-
Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
-
Возбуждено дело по факту ДТП в Чувашии
Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика на 647-м км трассы М7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
-
Российская академия художеств выразила соболезнования в связи со смертью Анатолия Левитина
Российская академия художеств выразила соболезнования в связи со смертью вице-президента РАХ, народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Левитина.
-
СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур
Санкт-петербургский «Зенит» не намерен применять санкции в отношении форварда команды Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.
-
В Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда
В Крыму рассказали о реставрации дворца Ласточкино гнездо.
-
Кадыров рассказал о трудоустройстве бросившего в пассажира банку жителя Чечни
Жителя Чечни, который бросил в пассажира общественного транспорта алюминиевую банку, устроили на работу.
-
Космонавт Волков прокомментировал аварию «Союза МС-10»
Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию «Союза МС-10».