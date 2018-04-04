France Inter: в попытке уйти от влияния России украинцы обратились к Пушкину

В прошлом месяце на Украине вышла в прокат адаптация поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Как отмечает France Inter, мультфильм, который был полностью произведён на украинской студии руками украинцев, уже посмотрели более 500 тыс. человек, что является хорошим показателем для Украины.

7 марта на Украине вышел в прокат мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», который уже посмотрели около 500 тыс. человек, что является хорошим показателем для Украины. Как сообщает France Inter, этот мультфильм был полностью произведён на украинской студии и руками украинцев.

Мультфильм рассказывает историю о принцессе Людмиле и её возлюбленном Руслане, которому приходится приложить огромные усилия для того, чтобы вызволить свою принцессу из когтей злого чародея.

В мультфильме присутствуют говорящие животные, шутки, магия, любовь, хеппи-энд, а также песни, которые звучат на протяжении всего хронометража.

Этот мультфильм очень похож на диснеевский, а песни из него достойны Евровидения, считает французское издание. Украинская мультипликация в прошлом году отметила 90-летие, и здесь, как отмечает France Inter, существует настоящая мультипликационная культура.

Украина на протяжении многих лет пытается избавиться от культурного влияния России. Тем не менее мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» — это адаптация известной поэмы Александра Пушкина.

Эту поэму знает в России каждый, её десятки раз адаптировали для кино. «Поэтому вопрос заключается в следующем: зачем выбирать российское произведение для мультфильма, который представляет Украину?» — спрашивает France Inter. Во-первых, действие в поэме происходит на Украине, а принцесса Людмила — дочь князя киевского Владимира. Кроме того, Пушкин — это замечательнейший поэт. И, в конце концов, 140-миллионное население России, возможно, захочет посмотреть украинскую адаптацию «Руслана и Людмилы».