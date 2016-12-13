Il Foglio: «Маша и медведь» — главное достижение «мягкой силы» Путина

«Невероятный успех» мультфильма «Маша и Медведь» во всем мире особенно ощущается в рождественский период, когда в торговых центрах целые ряды стеллажей с игрушками посвящены двум российским персонажам, а по телевидению вновь транслируются самые знаменитые серии, пишет Il Foglio. По мнению автора, это можно считать главным достижением «мягкой силы» Путина. Ведь благодаря мультсериалу многие дети теперь видят в образе медведя не врага, а доброго друга, который помогает маленькой девочке найти дорогу домой, отмечается в статье.

Мультфильм «Маша и Медведь» производства московской анимационной студии «Анимаккорд» можно считать главным достижением «мягкой силы» путинской России, которое вдобавок наделено очарованием неугомонной белокурой девочки и медведя с цирковым прошлым, пишет Джулия Помпили на страницах Il Foglio. И несколько дней назад студия «Анимаккорд» официально подтвердила то, о чем уже давно догадывались многие родители в разных странах, включая Италию — что одна из серий этого известного мультсериала, которая называется «Маша и каша», набрала уже более 1 миллиарда 804 миллионов просмотров и стала шестым самым просматриваемым роликом в истории YouTube, опередив даже суперпопулярный видеоклип на песню Адель Hello, говорится в статье.

Невероятный успех российского мультфильма «Маша и Медведь» на международном уровне особенно ощущается в рождественский период, как сейчас, когда торговые центры наполняются тематическими изображениями и гаджетами, причем целые ряды стеллажей с игрушками посвящены двум российским персонажам, а по телевидению вновь транслируются самые знаменитые серии, подчеркивает автор. Эти серии уже перевели на 25 языков, и трехлетняя Маша в традиционном русском сарафане c платочком на голове стала своей в домах множества детей из 120 стран мира, от США до Индонезии, где «Маша и Миша» — теперь «самый любимый дуэт» местных малышей, как показали недавние опросы. В Америке права на показ мультсериала выкупила компания Netflix, а маленькую Машу озвучивает юная голливудская звезда Элси Фишер, дублировавшая также такой популярнейший мультфильм, как «Гадкий я», пишет Il Foglio.

Сюжетной канвой для мультфильма, который изображает в комической форме отношения между детьми и взрослыми и их переживания, стала русская народная сказка о девочке, заблудившейся в лесу, и медведе, который пытается оставить ее прислуживать у себя в доме, поясняет итальянский журналист — хотя в финале Маша находит «очень остроумный способ» вернуться обратно к бабушке и дедушке. Диалогов в мультфильме совсем немного, и основное внимание уделяется анимации, создаваемой при помощи самых передовых технологий на уровне, вполне сопоставимом с современными американскими фильмами. Неслучайно в 2015 году мультфильм выиграл премию Kidscreen Awards за лучшую анимацию, а студия «Анимаккорд» заработала 225 миллионов долларов, невзирая на солидную себестоимость: шесть минут «Маши и Медведя» обходятся как минимум в 250 тысяч долларов, говорится в статье.

Появившаяся в 2008 году компания-производитель популярного мультсериала сегодня насчитывает более 100 сотрудников, 70 аниматоров и открыла офис в Калифорнии. Как рассказала директор российской Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, с 2010 по 2015 годы «бюджет производства увеличился вдвое». И это произошло в том числе благодаря увеличению государственного финансирования, обеспеченного по требованию президента Путина для поддержки «российской культуры и идентичности против иностранного влияния», отмечает Il Foglio. Анимация была одной из наиболее успешных отраслей в советской России — однако сегодня, чтобы получить государственную поддержку, даже сценаристам «Маши и Медведя» нужно доказывать, что они «способствуют распространению российских ценностей и достижений», говорится в статье.

Машу порой критиковали за «излишне бойкий нрав», который, по мнению некоторых, может послужить для детей дурным примером. Однако если сравнить с такими «невнятными» персонажами других современных мультфильмов, как Свинка Пеппа или Губка Боб, то российские герои все же больше соответствуют традиционным критериям, если вообще можно говорить о «традиционности» семейных отношений между девочкой и медведем, констатирует автор. Популярный российский мультсериал обладает и другим достоинством: если в современном мире в образе медведя обычно подразумевают «зло, с которым необходимо бороться», то дети видят в нем того, кто помогает белокурой девочке найти дорогу домой, заключает Il Foglio.

Фото: YouTube