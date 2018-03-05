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На вручении «Оскара» пошутили про Россию: «уж в эти выборы Путин не вмешивался»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ведущий 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Джимми Киммел пошутил о «российском вмешательстве» в выборы в США, когда статуэтку получили авторы фильма о допинговом скандале в России, сообщает Mediaite. Киммел не обошёл вниманием и членов правительства США.

Ведущий церемонии вручения наград премии «Оскар» Джимми Киммел пошутил о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США 2016 года, передаёт Mediaite.

«По крайней мере, теперь мы знаем, что в эти выборы Путин не вмешивался», — сказал ведущий, когда награда в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» досталась картине «Икар», повествующей о государственной системе поддержки допинга в России.

Кроме того, Киммел не обошёл своим вниманием и других политических деятелей. Так, вице-президенту США Майку Пенсу он припомнил риторику, направленную против ЛГБТ-сообщества.

«Мы снимаем такие фильмы, как «Зови меня своим именем», не ради денег. Мы снимаем их, чтобы расстроить Майка Пенса», — приводит автор статьи слова Киммела.

Также Киммел пошутил и о том, как часто Дональд Трамп публикует сообщения в Twitter, заявив, что в любой момент церемонии можно ожидать «бурю твитов из президентского туалета».

Помимо прочего, Киммел не смог обойти вниманием и телеканал Fox News, пошутив о среднем возрасте его зрителей. «Сегодня «Оскару» исполнилось 90 лет, а это означает, что, вероятно, сейчас он сидит дома и смотрит Fox News», — цитирует Mediaite слова Киммела. 

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источник
Mediaite США Северная Америка
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