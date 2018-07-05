В NPR нашли связующее звено между звёздами Голливуда и российской элитой

За последние 20 лет многие звёзды Голливуда посещали различные мероприятия в России. Как пишет National Public Radio, этого бы не произошло без помощи руководителя компании Doors to Hollywood Боба Ван Ронкеля, который стал своеобразным Форрестом Гампом в отношениях между США и Россией.

За последние два десятилетия Боб Ван Ронкель стал своеобразным Форрестом Гампом в отношениях между США и Россией. Как пишет National Public Radio, благодаря ему Стивен Сигал познакомился с Владимиром Путиным, а Джим Керри — с алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской. Далее с визитами в Россию приезжали Джек Николсон, Шон Пенн, Вуди Харрельсон, Лара Флинн Бойл и многие другие. Ван Ронкель присутствовал тут, даже когда в Москве проходил конкурс Дональда Трампа «Мисс Вселенная».



Как продолжает автор статьи, Боб Ван Ронкель руководит компанией Doors to Hollywood, которая организует визиты американских знаменитостей в Россию и в другие страны бывшего Советского Союза, и если какой-то актёр или музыкант ездил в Россию и общался с Путиным или богатыми российскими олигархами, то, скорее всего, дело не обошлось без Ван Ронкеля.



«Меня наняли, чтобы Стивен Сигал выступил со своей группой на мероприятии с президентом Путиным, поэтому я в некоторой степени несу ответственность за это знакомство и за то, что Стивен очень с ним подружился», — рассказал журналистам Ван Ронкель.



Такие знакомства были его сферой бизнеса в те годы, когда он постоянно курсировал между своим московским офисом и США, налаживая связи между российской элитой и миром шоу-бизнеса. Именно поэтому Ван Ронкелю было отведено место в первом ряду на конкурсе «Мисс Вселенная» 2013 года, когда Трамп был в Москве.



«Жизнь Ван Ронкеля в Москве стала примером того, как влиятельные русские стремятся использовать знаменитостей, чтобы раздуть свой имидж, и как российские олигархи стремились познакомиться со знаменитостями, чтобы публично продемонстрировать своё состояние. В некоторых случаях это до сих пор приносит свои плоды», — пишет National Public Radio.



Бывший руководитель операций ЦРУ в России Стив Холл рассказал журналистам, что, даже если Ван Ронкель не занимался политикой, он является участником движения, которое запустили российские власти.



«Складывается впечатление, что это очень хорошо для России, потому что это свидетельствует, что они не одни в мире. Они не изолированы, у них действительно есть эти культурные связи. И они используют их, чтобы повысить свою ценность на Западе. Это очень умный ход, которым они уже давно пользуются», — говорит Холл.



Ван Ронкель также вращался в кругах влиятельных россиян, знакомя их с голливудскими знаменитостями, что впоследствии стало признаком подлинного богатства в стране, где и без того доминируют неимоверно богатые люди. Его клиенты платили ему, чтобы он привозил таких людей, как Майк Тайсон, Шон Пенн и Канье Уэст.



«Это стало своеобразным признаком почета сказать «Смотрите, кого я могу пригласить к себе на вечеринку, на свадьбу или на празднование Нового года», — рассказывает американский сырьевой брокер Майкл Холломон, живший в тот момент в Москве и друживший с Ван Ронкелем.



Как заключает издание, история Ван Ронкеля — один из сюжетов, характерных для бурно развивавшейся российской экономики 2000-х, но это время уже прошло. Российская экономика стагнировала в течение последнего десятилетия. Санкции и снижение цены на нефть вызвали финансовые проблемы. Сегодня Ван Ронкель уехал из Москвы и живёт в Лас-Вегасе. Он до сих пор руководит компанией, связывающей Голливуд с Москвой, но бизнес идёт медленнее. Рынок для американских знаменитостей в России во многом, как и отношения между российскими и американскими властями, остыл.