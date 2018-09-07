Telepolis: США установят в космосе «всевидящее око» для наблюдения за Китаем и Россией

Пентагон собирается установить в космосе новые датчики и оружие, чтобы отслеживать и в случае необходимости сбивать гиперзвуковые ракеты, а также наводить на цель свои собственные, сообщает Telepolis. «Всевидящее око» позволит американцам наблюдать за всем, что происходит на Земле в любом месте и в любое время. При этом Минобороны США всё равно, что по этому поводу думают Китай и Россия.

Американский конгресс и глава Белого дома Дональд Трамп вместе выступают за наращивание вооружения для противостояния Китаю и России, пишет Telepolis. В Вашингтоне считают, что мировое господство США находится под угрозой. При этом, как и в годы холодной войны, речь главным образом идёт о превосходстве в космосе, поясняет автор статьи Флориан Рётцер. После создания Национального центра воздушно-космической обороны Трамп также приказал сформировать космические войска. Это сомнительное решение, но оно вписывается в логику американских властей, которые до этого ослабили ограничения на применение кибероружия, отмечает немецкий журналист.



Конкретнее по поводу планов Америки по завоеванию космоса высказался замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин. По его словам, из-за роста угрозы со стороны Китая и России, которые уже разрабатывают и испытывают гиперзвуковые ракеты дальнего радиуса действия, американцам нужно разместить в космосе датчики, а также оружие.



Датчики и радиолокационные системы, установленные на спутниках сейчас, не позволяют своевременно обнаружить гиперзвуковые ракеты и беспилотные средства, пояснил Гриффин. У США нет системы, «которая позволит нам глобально, масштабно, постоянно, своевременно и мультимодально наблюдать за тем, что происходит на Земле в любом месте и в любое время», сетует замминистра обороны. Напоминает какое-то «всевидящее око», отмечает издание. Новые датчики также понадобятся для наведения на цели американских ракет, подчеркнул Гриффин, а также обнаружения низколетящих гиперзвуковых ракет.



По словам представителя Пентагона, это «простая задача», реализация которой не обойдётся в большую сумму. По его мнению, на создание сети спутников с ракетами-перехватчиками уйдёт $20 млрд. Однако из космоса не получится сбивать низколетящие гиперзвуковые ракеты, так как для этого их придётся обеспечивать защитой от высоких температур для входа в атмосферу Земли, а это трудоёмкий процесс. А вот крылатые ракеты можно будет сбивать прямо на выходе из атмосферы.



Любопытно, что Гриффин говорил только о ракетах, а не о лазерном оружии, отмечает издание. По-видимому, чтобы сделать его пригодным для использования в космосе, нужно проделать ещё долгий путь. К тому же для этого требуется большое количество энергии. Впрочем, ещё в апреле замминистра обороны США говорил, что через несколько лет в космосе будет размещён мегаваттный лазер.



Гриффин также выступает против любых соглашений с Россией и Китаем о контроле за вооружением в космосе. По его словам, с помощью этих договорённостей Пекин и Москва пытаются помешать США, в то время как сами разрабатывают противоспутниковые ракеты, лазерное оружие и маленькие спутники для нападения на большие. Замминистра обороны США призвал к защите международного порядка от таких авторитарных стран. «Ракетчик из времён холодной войны» настаивает на размещении в космосе ракет и датчиков и мнение по этому поводу Пекина с Москвой его не волнует.



До сих пор Конвенция о сотрудничестве в области исследования космоса запрещает размещение в космосе ядерного оружия, но не любого другого, отмечает Рётцер. С 2008 года Китай и Россия формулируют различные предложения для предотвращения гонки вооружений на орбите Земли. Но США не идут на компромисс. В 2014 году американцы вместе с Украиной, Израилем и Грузией отвергли соответствующий проект резолюции, представленный в ООН Россией. При этом 126 государств проголосовали за его принятие. Так же США поступили в 2017-м, напоминает автор статьи.