Telepolis: США установят в космосе «всевидящее око» для наблюдения за Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получения нового письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Associated Press.

20:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральному прокурору Соединённых Штатов Джеффу Сешнсу следует установить личность автора скандальной статьи, опубликованной в The New York Times. Об этом сообщает Associated Press.