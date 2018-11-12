Washington Post: Россия смогла быстро восстановить доверие NASA к «Союзу»

С момента неожиданной аварии в октябре Россия смогла восстановить доверие к «Союзу», успешно запустив уже три ракеты этой модели без экипажей, пишет The Washington Post. Действия «Роскосмоса» были «очень прозрачными», поэтому представители NASA верят, что «проблема устранена», и одобряют перенос следующего запуска на начало декабря, отмечается в статье.

Русские «действуют быстро», отмечает The Washington Post: вскоре после октябрьской аварии на борту корабля «Союз», которая произошла сразу после его запуска и привела к срабатыванию автоматической системы прекращения полёта, представители Роскосмоса объявили, что уже выяснили точную причину аварии и знают, как устранить неполадки. В результате вместо того, чтобы отложить следующий полет с астронавтами на борту, который первоначально был намечен на 20 декабря, запуск решили осуществить уже 3 декабря. И представители NASA с этим согласились, «полностью доверяя» своим российским партнёрам, отмечается в статье.

Со своей стороны, американский астронавт Энн Макклейн заявила, что лично она уже готова пристегнуть ремни и отправиться в космос, как только это будет технически возможно. «Я была готова лететь на «Союзе» уже на следующий день», — заверила она в беседе с журналистами.

Авария на борту российской ракеты «Союз» произошла 11 октября, спустя 3 минуты после запуска, при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя, напоминает The Washington Post. По словам представителей «Роскосмоса», эта авария была спровоцирована «деформацией» датчика, допущенной при сборке ракеты, которая и вызвала проблемы при отделении. После этого инцидента Россия уже провела три успешных запуска ракет «Союз» без экипажей, восстановив тем самым доверие к этой системе, подчёркивается в статье.

Администратор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что «Роскосмос» действовал «очень прозрачно» и снабдил американских коллег всей необходимой информацией: «Они предоставили нам все данные, которые были необходимы, чтобы мы были уверены, что понимаем суть проблемы, и что она устранена». По словам Брайденстайна, дату следующего запуска передвинули вперёд, чтобы новый экипаж «попал туда как можно раньше», учитывая, что предыдущий запуск был сорван, пишет The Washington Post.

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, который провёл в космосе почти год, считает, что такое решение вполне разумно, поскольку двое из трёх членов нового экипажа — это «новички», которые ещё никогда не были в космосе. «Я понимаю, почему они хотят отправить экипаж раньше, если они могут безопасно осуществить это», — отметил Келли. Он пояснил, что если новый экипаж раньше прибудет на МКС, это даст предыдущей смене достаточно времени, чтобы эффективно передать управление станцией.

Хотя неожиданная авария «Союза» напугала многих, в NASA считают предыдущую миссию «очень успешным неудачным запуском», учитывая, что всем членам экипажа удалось вернуться на землю целыми и невредимыми, подчеркнул Брайденстайн. После того как боковой блок задел ракету, система аварийного спасения оперативно отстрелила капсулу с космонавтами, которые благополучно приземлились. После отстрела капсулы они испытали перегрузки, превышающие в семь раз силу тяжести, напоминает The Washington Post.

Как недавно рассказал журналистам астронавт Ник Хейг, сначала он почувствовал, что их сильно затрясло из стороны в сторону. Когда прозвучал аварийный сигнал и загорелась лампочка, он сразу понял, что возникли «проблемы с боковыми блоками», говорится в статье. После приземления Хейга и его российского коллегу Алексея Овчинина быстро нашли. Им очень повезло в сравнении с ситуацией, возникшей после печально известной аварии 1975 года, когда советские космонавты приземлились на заснеженный склон горы и чуть было не сорвались с утёса, а обнаружить их удалось лишь на следующий день, отмечает The Washington Post.

Но даже когда в аварийных ситуациях оборудование срабатывает на отлично, надо помнить о том, что их в идеале «вообще не должно быть», подчёркивается в статье: «Космические полёты — это по определению рискованные предприятия, однако NASA и партнёры стараются свести все риски к минимуму». По всей видимости, авария «Союза» стала результатом «относительно очевидной ошибки, которая была допущена при сборке ракеты», и не имеет никакого отношения к исходной конструкции, считает бывший управляющий программы космических шаттлов NASA Уэйн Хейл.

Эта авария последовала вскоре за обнаружением в одном из отсеков ракеты «маленького просверленного отверстия загадочного происхождения», которое стало объектом отдельного расследования «Роскосмоса», напоминает The Washington Post. «Русские выдвинули версию о саботаже. Выяснилось, что это отверстие было наскоро заделано после того, как его просверлили — а когда заплатка отошла, тонкая струя воздуха, утекавшего со станции, привела к срабатыванию аварийных сигналов», — говорится в статье. После этого отверстие было снова закрыто заплаткой и больше не считалось угрозой для возвращения «Союза» в атмосферу, поскольку находилось в том отсеке, который отстреливается в космосе.

По мнению экспертов, эти две недавние «аномалии» — авария при запуске и отверстие в ракете — практически наверняка не связаны друг с другом. Однако в сфере космических полётов хочется, чтобы число «аномалий» было равно нулю, а не двум, отмечает автор. В свою очередь, Брайденстайн также признал в беседе с журналистами, что эти две проблемы «поднимают определённые вопросы», однако отказался комментировать их «до окончания расследования».

В то же время эти два инцидента вновь напомнили о том, что ракеты «Союз» — это до сих пор единственный способ попасть на Международную космическую станцию, и если бы их запуски были приостановлены на продолжительный срок, то NASA пришлось бы на время покинуть станцию, пишет The Washington Post. «Я не стал бы подвергать экипаж угрозе только ради того, чтобы на станции кто-то находился», — заявил Майк Саффредини, президент компании Axiom Space, которая разрабатывает частные космические станции.

Кроме того, консультативная комиссия NASA по вопросам безопасности в октябре выступила с предупреждением о том, что стремление уложиться в график может повысить риск опасных ситуаций: «Существует вероятность того, что персонал, выбивающийся из сил, чтобы успевать к нереалистичным срокам, и вынужденный постоянно поторапливаться, в итоге утратит способность принимать взвешенные решения по мере приближения даты запуска». Однако астронавт Энн Макклейн считает, что «Роскосмос» уже смог устранить все неполадки, найдя ответы на три важных вопроса: что случилось, почему это случилось, и как можно гарантировать, что это не случится вновь. «Никто не даст разрешение на запуск, пока не будут найдены ответы на эти три вопроса», — заверила Макклейн в беседе с журналистами.