The Economist: частные компании и азиатские гиганты теснят Россию и США в космосе

Страны Азии активно стремятся в космос для реализации своих стратегических задач, включая обеспечение связи, навигации и разведки, пишет The Economist. Поэтому на рынок выходит всё больше частных компаний. Но каким бы влиянием ни пользовались частные предприниматели в этой сфере, борьба за космос никогда не ограничится экономикой, подчёркивается в статье.

В 1957 году Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли, а вскоре за ним последовала и Америка, хотя на первых порах запуски постоянно преследовали неудачи. Однако к началу 1970-х годов технология запуска стала надёжнее, и американцы начали активнее продавать места на своих ракетах для коммерческих спутников, стимулируя развитие рынка частных космических полётов, пишет The Economist. Американские оборонные подрядчики и европейская компания Arienspace стали предоставлять коммерческие услуги по запуску, и западные правительства в основном уступили им инициативу.

На космический рынок начали выходить новые перспективные компании: SpaceX была первой и «самой яркой» из нового поколения космических стартапов. Другая компания, Rocket Lab, наконец покорила орбиту в этом году. За ними наверняка последуют и другие, прогнозирует The Economist. При этом азиатские страны с быстро растущей экономикой также продолжают развивать свои космические программы: «Китай и Индия стремительно наращивают как число космических агентств, так и свои амбиции», — отмечается в статье.

На данный момент вокруг Земли вращаются примерно 4500 спутников, которые предоставляют услуги связи и навигации, следят за погодой, наблюдают за вселенной, ведут слежку и так далее. Когда-то их выводили на орбиту военные структуры и государственные космические агентства таких «сверхдержав», как СССР и США.

Причём в первые годы «космической гонки» выйти на орбиту было нелегко: между 1957 и 1962 годами около 32% американских и 30% советских запусков потерпели неудачу, и неудачи периодически встречаются до сих пор, отмечает автор. Раньше только государства могли пойти на такие риски. И даже если бы частные компании проявили желание их нести, то правительство не позволило бы этого из соображений национальной безопасности, поясняется в статье: «Предприятиям, желающим отправить что-нибудь в космос, — к примеру, телекоммуникационным компаниям — приходилось пользоваться услугами NASA».

Однако ситуация изменилась, когда европейские страны начали строить пусковые установки средствами компании Arienspace, большая часть акций которой принадлежала властям. Её услугами стали пользоваться производители спутников по всему миру. А когда в 1986 году взорвался «космический челнок», то в NASA решили отказаться от программ по запуску спутников. И тогда NASA, а впоследствии и Пентагон, тоже стали новыми клиентами частных предприятий, констатирует The Economist. Теперь запусками занимаются в основном частные коммерческие компании. В последнее десятилетие космический рынок Запада стал «более соревновательным» благодаря новому инновационному участнику — компании SpaceX.

Но государственные программы все ещё лидируют на рынках развивающихся стран Азии, отмечается в статье. В 2003 году Китай стал третьей по счету страной, которая отправила на орбиту космический аппарат с человеком на борту, а Индия планирует последовать его примеру уже в 2022 году. Обе эти страны также предоставляют услуги по запуску частным клиентам: в 2014 году Китай легализовал частные полёты в космос, хотя пока ни одна китайская компания не воспользовалась этой возможностью, сообщает The Economist.

Эти новые «азиатские гиганты», как и их предшественники СССР и США во времена холодной войны, сейчас добиваются славы и реализации в космосе своих стратегических задач, говорится в статье. Им нужен независимой доступ в космос для обеспечения собственной связи, разведки и навигации. «Но каким бы влиянием ни пользовались частные предприниматели в космической сфере, борьба за космос никогда не ограничится экономикой», — заключает The Economist.