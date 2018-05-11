Guardian: подготовка к полёту на Луну марсианским планам США никак не помешает

Подготовка NASA к возвращению человека на Луну никак не помешает планам экспедиции на Марс, приводит The Guardian слова главы агентства Джима Брайденстайна. По словам директора NASA, эти две миссии никак не противоречат, а, наоборот, дополняют друг друга, так как полёт на Луну позволяет проверить на деле многие космические технологии.

Подготовка к возвращению США на Луну никак не помешает планам Америки стать первой страной, отправившей человека на Марс, приводит The Guardian слова нового главы NASA Джима Брайденстайна.

В декабре, спустя полвека после того, как Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны, президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывал NASA заняться отправкой туда нового человека.

Тем не менее в одном из своих первых крупных выступлений в качестве главы NASA, Брайденстайн поспешил успокоить энтузиастов, мечтающих о полёте на Марс, заявив, что Красная планета с повестки дня агентства никуда не исчезла.

«Если некоторые из вас беспокоятся, что в ближайшие годы мы сконцентрируемся на Луне, то вы беспокоитесь напрасно,— отметил он. — Президент подчеркнул, что в рамках нашей исследовательской кампании мы возьмём на себя лидирующую роль в плане полёта человека на Марс. Мы занимаемся и Луной, и Марсом, и эти миссии дополняют друг друга».

Брайденстайн также добавил, что возвращение на поверхность Луны позволит США проверить технологии, необходимые для марсианской миссии. В частности, это касается систем посадки, метановых двигателей, обитаемых наземных и орбитальных модулей, а также средств передвижения по поверхности.

Несмотря на геополитическое соперничество с Китаем и Россией, США не стоят перед лицом необходимости срочно участвовать в космической гонке, как это было в случае с СССР. Но даже несмотря на отсутствие подобного конкурента, некоторые политики указывают на то, что США должны оказаться на Марсе первыми.

«Первой ногой на Марсе будет нога американского исследователя, — заявил глава сенатского подкомитета по космосу Тед Круз. — Это первенство нужно нашей стране, и она его оценит. Восстановление лидерства Америки в космосе, по моему мнению, невероятно важно».

Хотя назначение республиканца Брайденстайна на пост главы NASA и вызвало недовольство демократов, Круз указал на то, что космос — это одна из немногих областей, где обе партии по-прежнему могут работать вместе.

«Демократы и республиканцы, похоже, сцепились как кошка с собакой практически во всех областях. Однако есть и хорошие новости. Одно из немногих исключений — это космос. Каждый демократ и каждый республиканец согласен с тем, что человек должен полететь на Марс», — подвёл итог американский политик.