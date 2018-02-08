Обозреватель Bloomberg: для первенства в космосе России не хватает мечтателей

Россия тяжело восприняла известие об успешном запуске ракеты Илона Маска Falcon Heavy, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Россиян, по его мнению, раздосадовала способность частной американской компании осваивать технические новшества, от которых ещё много лет назад вынуждена была отказаться космическая промышленность России. При этом причина успеха Маска кроется не столько в технологиях и денежных вливаниях, сколько в присущем ему духе мечтателя, которого не хватает российским руководителям космической отрасли, уверен автор статьи.

Нигде в мире состоявшийся во вторник запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX не получил такого отклика, как в России, отмечает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его словам, частная американская компания продолжает производить технические новшества, от которых российская космическая индустрия давно отказалась: сначала это было повторное использование ступеней ракет, затем — успешный запуск ракеты, имеющей ни много ни мало 27 двигателей.

Как напоминает Бершидский, нечто подобное пыталась сделать и Россия ещё в 60—70-е годы. Разработка Сергея Королёва, сверхтяжёлая ракета Н-1, имела 30 двигателей и могла доставить космическую станцию весом 75 тонн на земную орбиту, а также, возможно, на Луну, Марс и Венеру. Однако ни один из четырёх пробных запусков ракеты не увенчался успехом.

Сегодня компания SpaceХ успешно справилась с этой задачей, и можно утверждать, что основатель компании Илон Маск в данный момент обладает «самой мощной ракетой в мире», которая способна доставлять на орбиту грузы весом до 64 тонн. В то же время российские разработки ракет, способных совершать полёты на Луну и Марс, до сих пор находятся на стадии проектирования, утверждает автор статьи. «Даже Китай, скорее всего, осуществит запуск сверхтяжёлой ракеты раньше России», — уверен обозреватель Bloomberg.

Но больше всего россиян задел тот факт, что успеха добился «выскочка» Маск, полагает Бершидский: «В конце концов, у «Роскосмоса» за спиной вся государственная мощь. А этот мальчишеского вида шоумен запускает в космос свой родстер, из колонок которого раздаётся пение Дэвида Боуи, а к приборной панели прикреплена табличка с надписью Don't Panic («Не паникуй». — ИноТВ) — цитата из книги Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике».

«Русские смеются, когда им больно», — пишет Бершидский, объясняя таким образом обилие шуток и мемов в русском интернете, обыгрывающих возможный ответ России на запуск Tesla в космос.

О запуске Falcon Heavy с горечью высказался Виталий Егоров, представитель частной российской компании Dauria Aerospace, производящей космические аппараты в сотрудничестве с «Роскосмосом». По его словам, Маск «не сделал ничего фантастического… В конечном счёте посадка ступени или сверхтяжёлая ракета — это математическая задача. Математики у нас не перевелись! У нас перевелись мечтатели! Чтобы знать, как лететь и куда лететь, нужно знать ЗАЧЕМ лететь».

У Маска же есть мечта — колонизировать Марс. Сам миллиардер признавался, что это было для него единственной причиной разбогатеть.

В России же нет мечтателей, способных сравниться с Маском, уверен обозреватель Bloomberg. «С момента распада Советского Союза российская космическая программа прагматично работала ради прибыли. Используя проверенные временем технологии, Россия стала лидером рынка коммерческих пусков ракет», — напоминает Бершидский.

Однако сегодня SpaceX с её настойчивостью и изобретательностью, а также технологией снижения издержек путём повторного использования ступеней ракет готова выбиться в лидеры и даже стать прибыльной.

Несмотря на все усилия «Роскосмоса», который, осознав угрозу со стороны SpaceX, стал усиленно работать над снижением издержек и повторным использованием ступеней ракет, догнать компанию Маска ему будет нелегко, уверен журналист.

Многие россияне, «завидующие успеху Маска», отмечают, что ему не удалось бы добиться столь высоких результатов без технической поддержки со стороны NASA и миллиардных правительственных субсидий. Однако, как подчёркивает Бершидский, огромные правительственные вливания не помогли добиться подобных успехов ни другим американским космическим компаниям, ни космическим программам Европы, Китая, Японии или Индии.

По мнению автора статьи, отличительная черта Маска — присущий ему дух мечтателя. «Мечта, стоящая за инженерной мыслью, возможно, выглядит не так серьёзно, как государственного уровня замечания Рогозина и Комарова, но она определённо помогает запускать тяжёлые объекты в космос», — резюмирует автор.