Outer Places: Россия заманивает туристов на МКС прогулкой в открытом космосе за $100 млн

Российская компания «Энергия» планирует отправлять туристов, готовых расстаться со $100 млн, на Международную космическую станцию, передаёт Outer Places. Разрабатываемый ею модуль повышенной комфортности будет способен отправлять на орбиту до шести человек для 10-дневного космического отдыха.

Космический туризм близок к тому, чтобы превратиться в обычный бизнес, сообщает Outer Places. В то время как Илон Маск стремительно развивает планы по воплощению в жизнь космического туризма, а Ричард Брэнсон обещает проводить в космосе выступления звёзд эстрады, Россия в этой сфере выступает с одним из самых заманчивых предложений: посещение Международной космической станции, для того чтобы совершить прогулку в открытом космосе.

Обойдётся, однако, такое путешествие недёшево. По словам главы компании «Энергия» Владимира Солнцева, десятидневное пребывание в космосе будет стоить примерно $100 млн.

Издание отмечает, что туристам в ближайшее время не придётся рассчитывать на скидку, однако цена может быть снижена для первого желающего отправиться в космос туриста, который настолько храбр, что готов выступить в роли подопытного кролика для данного непроверенного вида отдыха.

В настоящее время «Энергия», которая в 1961 году отправила в космос первого человека Юрия Гагарина, работает над созданием модуля, который сможет вмещать до шести туристов для совершения 10-дневного путешествия.

По словам Солнцева, компания планирует уже в 2019 году запустить на орбиту модуль повышенной комфортности, с удобными каютами, двумя туалетами, а также с доступом в интернет, таким образом, обеспечив туристам «комфорт, — насколько он может быть обеспечен в космосе».

При этом автор статьи отмечает, что с нетерпением ждет публикаций в Instagram видео и фото из космоса, сделанных состоятельными туристами, которые, по его мнению, будут самодовольно делать важное событие из лучшего космического приключения, которое они только смогут себе позволить.

Издание считает, что «Энергия» будет сотрудничать с другими заинтересованными компаниями, для того чтобы создать более подходящие транспортные средства, которые будут разработаны с учётом потребностей пассажиров. Так свою заинтересованность проектом уже выразил Boeing.

Outer Places сообщает, что, в то время как западные компании продолжают лишь планировать организацию космического туризма, Россия уже некоторое время организует специализированные миссии для богатых туристов. Например, Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil, совершил поездку на МКС благодаря компании «Энергия» ещё в 2009 году.

Сейчас же Россия намерена предлагать 10 путешествий на МКС в год, позволяющих мировой элите буквально смотреть на мир сверху вниз и любоваться его красотой, отмечает автор статьи.

Что касается не столь состоятельных туристов, то снижение цены на космическое путешествие — это лишь вопрос времени и удачи, однако не стоит ожидать такого же комфорта, если вы когда-нибудь сможете позволить себе отправиться туристом в космос, предупреждает Outer Places.