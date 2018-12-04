Das Erste: зря волновались — Россия провела образцово-показательный запуск «Союза»

С космодрома Байконур успешно стартовала российская ракета, которая доставила на МКС новых членов экипажа, сообщает Das Erste. За этой миссией в мире наблюдали, затаив дыхание, ведь последний запуск «Союза» закончился поломкой одного из сенсоров и аварийной посадкой, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета «Союз», которая доставила на Международную космическую станцию американскую астронавтку, россиянина и канадца. Спустя шесть часов капсула пристыковалась к МКС. За миссией наблюдали, затаив дыхание, из-за неудачного старта «Союза» почти два месяца назад. Тогда двум космонавтам пришлось совершить вынужденную посадку.

Это всегда особенный момент: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак направляются к ракете «Союз» на российском космодроме Байконур. Минута в минуту она оторвалась от земли и вышла на орбиту в направлении МКС в соответствии с графиком.

Этот образцово-показательный запуск был особенно важен для учёных. Почти два месяца назад на высоте 70 километров произошла авария — один из сенсоров вышел из строя. Только благодаря режиму аварийной посадки астронавты вернулись на Землю в целости и сохранности.

Сегодня же за стартом с большим интересом следили и коллеги из Европейского космического агентства (ESA).

ЯН ВЁРНЕР, генеральный директор Европейского космического агентства: Ни один старт ракеты нельзя назвать рутиной. Каждый раз это нечто новое. В этот же раз многие были взволнованы, поскольку вновь могла иметь место проблема, с которой мы столкнулись в последний раз, с которой столкнулась российская сторона. Поэтому сегодня было крайне важно, чтобы запуск прошёл успешно.

За ракетой из космоса следил и Александр Герст, который затем разместил в Twitter поздравления с успешным запуском. Уже вечером у него будет возможность поприветствовать своих сменщиков лично.

Полтора часа назад капсула пристыковалась к МКС. Теперь немецкий астронавт сможет спокойно вернуться на Землю 20 декабря.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2018 года.