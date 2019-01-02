Politico: подготовка визита Рогозина в NASA встревожила американских ястребов

В ближайшие месяцы администрация Дональда Трампа планирует пригласить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, пишет Politico. Возможный приезд российского чиновника, который известен своими «антиамериканскими заявлениями» и находится под западными санкциями, вызывает беспокойство у вашингтонских «ястребов», отмечает издание.

В ближайшие месяцы администрация Трампа планирует принять «находящегося под санкциями русского националиста» Дмитрия Рогозина. Вероятный приезд главы Роскосмоса в США вызывает серьёзную тревогу среди вашингтонских ястребов, пишет Politico.

Пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс подтвердила изданию, что подготовка к возможному визиту Рогозина продолжается. «Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы», — добавила она, поясняя решение американского агентства.

Пауэрс также напомнила, что в октябре директор NASA Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС. Именно во время этой поездки американский чиновник предложил российскому коллеге посетить космический центр в Хьюстоне и выступить в Университете Райса.

Тем не менее представители обеих политический партий и эксперты по национальной безопасности возмущены этой инициативой NASA. Они считают, что это приглашение идёт вразрез с санкционной политикой США и даёт публичную площадку «антиамериканскому фанатику».

В то же время некоторые эксперты поддерживают позицию NASA. По их мнению, приглашение Рогозина - это естественное продолжение американо-российского сотрудничества в космической области, которую обе страны предохраняют от растущей напряжённости в других сферах их отношений.

Между тем визит Рогозина станет лишь вторым случаем, когда администрация Трампа делает исключения для находящихся под санкциями российских чиновников. В январе прошлого года представители российской разведки «тайно» приехали на совещание со своими американскими коллегами. Одним из гостей был глава СВР Сергей Нарышкин, которому с 2014 года запрещён въезд в США.

Новость о визите Нарышкина вызвала бурные дебаты. Критики заявляли, что его приезд в Америку подрывает западные санкции, призванные «сдержать российскую агрессию». Белый дом объяснял своё решение необходимостью сотрудничества с Москвой в контртеррористических операциях.

Но существуют несколько факторов, которые делают приглашение Рогозина «более спорным». Во-первых, его визит в США не имеет под собой каких-либо важных оснований, связанных с вопросами национальной безопасности, считает издание.

Во-вторых, выступление в престижном американском учебном заведении — это честь, которой ранее никогда не удостаивался политик, находящийся под санкциями Вашингтона. Приглашение в Университет Райса выглядит особенно поразительным в свете того, что Рогозин — «антиамериканский ультранационалист, известный своими провокационными заявлениями», обращает внимание Politico.

В 2010-ом, будучи постпредом России при НАТО, Рогозин отреагировал на планы США разместить ПРО в Румынии следующим сообщением в соцсетях: «Американцы и их союзники вновь хотят обложить берлогу русского медведя... Сколько раз нужно напоминать, насколько это опасно?! Медведь проснётся и надерёт задницу этим горе-охотникам». Затем год спустя Рогозин предрёк, что Запад «падёт под натиском геев и исламистов», а не действий Москвы, напоминает издание.

Решение Путина поручить космическую программу «скандально известному и находящемуся под санкциями» чиновнику также, весьма вероятно, оказалось неслучайным и имело целью нивелировать американские ограничения. Ведь, как любит подчёркивать сам Рогозин, США не могут добираться до МКС без помощи России, рассуждает издание.

Между тем глава Роскосмоса продолжает «дразнить» Соединённые Штаты. Не так давно он пошутил, что Москва проверит, был ли американцы на Луне на самом деле, отмечает Politico.