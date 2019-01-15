CGTN: китайцам удалось прорастить хлопок на Луне

Китайские учёные опубликовали снимки, сделанные в ходе эксперимента по созданию «микроэкосистемы» на Луне, судя по которым одно из семян хлопка взошло, сообщает CGTN. Помимо хлопка в специальном контейнере с Земли привезли семена картофеля, рапса, а также личинки дрозофил и дрожжевые грибки.
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно провёл свой первый эксперимент на обратной стороне Луны. Об этом можно судить по последним снимкам, опубликованным во вторник 15 января специалистами Чунцинского университета. На изображениях видно, что одно из семян хлопка, привезённых с Земли, взошло, сообщает CGTN.
Помимо хлопка учёные привезли на Луну в специальном контейнере семена картофеля, рапса, резуховидки, а также личинки дрозофил и дрожжевые грибки. Как рассказал главный инженер проекта профессор Се Гэнсинь, участники эксперимента по созданию «микроэкосистемы на Луне» в условиях низкой гравитации, высокой радиации и обилия солнечного света отбирались специально по своим биологическим характеристикам. Так, растения будут производить кислород с помощью фотосинтеза и поддерживать жизнедеятельность опыляющих их дрозофил, а дрожжевые грибки будут перерабатывать отходы от мух и умерших растений и создавать дополнительный источник пищи и почву.
Как отмечает китайский канал, чтобы более тщательно изучить, как «подопытные» будут вести себя в разных условиях, учёные наблюдают за ещё одним (идентичным первому) контейнером на Земле. Оба устройства начали работать одновременно.
Многие иностранные учёные опасаются, что такой эксперимент может повлечь за собой загрязнение лунной среды. Однако профессор Се уверяет, что контейнер прочно запечатан и специалисты предприняли все меры, чтобы не допустить такой ситуации. И даже если утечка произойдёт, земные организмы попросту не выживут на Луне, где температура днём превышает 100 °C, а ночью опускается до 180 °C ниже нуля.
Китайские учёные наблюдают за контейнером круглые сутки и тщательно фиксируют любые изменения. Эти данные помогут людям подготовиться к новым экспериментам — как на Луне, так и за её пределами, отмечает CGTN.
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