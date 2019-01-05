USA Today: NASA пришлось отложить визит Рогозина в США — в сенате заставили

Из-за политического давления директор NASA Джим Брайденстайн был вынужден на неопределённый срок отложить визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Космический центр в Хьюстоне, пишет USA Today. Как отмечает газета, приглашение Рогозина, в отношении которого США ввели санкции, пришлось не по нраву ряду высокопоставленных сенаторов.

Из-за политического давления директор NASA Джим Брайденстайн на неопределённый срок отложил визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в отношении которого Вашингтон ввёл санкции из-за «аннексии Крыма», пишет USA Today.

«NASA проинформировало «Роскосмос», что запланированный на февраль 2019 года визит генерального директора Дмитрия Рогозина придётся отложить, — заявила пресс-секретарь Брайденстайна Меган Пауэрс. — Новая дата визита пока не определена».

Среди критиков решения пригласить Рогозина в Космический центр Джонсона в Хьюстоне были сенаторы Марк Уорнер и Джин Шахин. Последняя входит в состав подкомитета сената по бюджетным ассигнованиям, который финансирует NASA.

«Сигнал Америки в адрес Кремля должен быть однозначен: у решений всегда бывают последствия, — заявила Шахин. — Приглашение Брайденстайном Дмитрия Рогозина — одного из главных архитекторов кампании Кремля по агрессии в отношении его соседей — мешает этому сигналу и бьёт по ключевым ориентирам США в области обеспечения безопасности».

Рогозин входит в список россиян, в отношении которых администрация Обамы ввела санкции за участие в «аннексии» Крыма. Ограничения в частности заключались в запрете въезда на территорию США и заморозке некоторых активов, находящихся в американской юрисдикции. Тем не менее, по утверждению NASA, приглашение Рогозина было согласовано заранее и в июне одобрено Министерством финансов США. Официально приглашение Рогозин получил во время октябрьского визита Брайденстайна в Россию.

Даже несмотря на растущую напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном, NASA и «Роскосмос» продолжают сотрудничать. С того момента как американское агентство отказалось от своей программы по запуску шаттлов в 2011 году, для доставки космонавтов на МКС США пользуются услугами России.

В контексте сотрудничества стороны традиционно посещают российские и американские космические центры. Эти визиты, судя по всему, не вызывали никаких проблем до тех пор, пока Рогозин не встал во главе российской космической программы, и для поездки в США ему понадобилось особое разрешение, отмечает USA Today.