USA Today: NASA пришлось отложить визит Рогозина в США — в сенате заставили

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Fox News: в Вашингтоне разговоры о выходе США из НАТО приравнивают к госизмене Fox News
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B92: президент Сербии уверен — любое решение проблемы Косово невозможно без России B92
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Euronews: первый депутат-трансгендер призывает упростить смену пола в Германии Euronews
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Die Welt: дружба Макрона и Меркель дала трещину — не без помощи России Die Welt
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Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
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Два очка Михайлова помогли дивизиону Чернышёва выйти в финал Матча звёзд КХЛ
В полуфинальной игре Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сборная дивизиона Чернышёва обыграла команду дивизиона Харламова.
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Times: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.
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Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.
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Гудачек рассказал, кто из хоккеистов пригодился бы сборной России по футболу
Словацкий вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал, кто из хоккеистов пригодился бы сборной России по футболу.
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Учёный рассказал, где лучше наблюдать лунное затмение 21 января
Жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение в понедельник, 21 января, для этого лучше всего использовать телескоп с нейтральными фильтрами. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
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Майоне: было бы круто, если бы Малкин запел
Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне заявил, что хочет собрать рок-группу из хоккеистов.
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Андрей Губин назвал причину ухода со сцены
Российский певец Андрей Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены.
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Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
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В Триполи после гибели сотрудничавшего с Ruptly продюсера прошёл митинг
В столице Ливии Триполи, где погиб продюсер Мухаммед Халифа, который сотрудничал с видеоагентством телеканала RT Ruptly, десятки людей вышли на акцию протеста, требуя остановить насилие в отношении свободных СМИ в стране.
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Российский лыжник Терентьев занял первое место в спринте на ЮЧМ в Финляндии
Российский лыжник Александр Терентьев победил в спринте на юниорском чемпионате мира в Финляндии.
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Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79, передаёт Univision со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорхе Алькосера.
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Немецкая биатлонистка Пройсс выиграла масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге
Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс выиграла гонку с общего старта на домашнем этапе Кубка мира.
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Израиль и Чад объявили о восстановлении дипотношений
Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны в 1972 году.
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Абэ отметил расширение сотрудничества России и Японии
Развитие отношений Японии и России благотворно сказывается на туризме. Об этом в интервью Интерфаксу заявил японский премьер Синдзо Абэ.
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Трамп порекомендовал американцам оставаться дома из-за непогоды
Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал жителям США оставаться дома и соблюдать меры предосторожности из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в стране.
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«Аталанта» разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура Серии А, Сапата оформил «покер»
«Аталанта» в гостевом матче 20-го тура итальянской Серии А разгромила «Фрозиноне».
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Одну из самых толстых кошек Британии вновь вернули в приют
Одну из самых толстых кошек в британском Плимуте в четвёртый раз вернули в приют, сообщает The Daily Mail.
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Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстонии
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
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Власти Москвы призвали водителей быть аккуратнее из-за непогоды 20 января
Транспортный комплекс Москвы призвал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах столицы из-за неблагоприятной погоды в воскресенье, 20 января.
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ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Член МОК считает, что ОКР необходимо было восстановить
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) своё наказание уже отбыл и его восстановление было необходимо.
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Хованцев объявил, что в сборной России пройдёт ротация состава перед следующим этапом КМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка мира будет проведена ротация.
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Ушаков: претензии Японии на Южные Курилы осложнили переговоры с Россией
Заявления японского премьера Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы сильно осложняют переговоры с Россией. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Синоптики рассказали о похолодании в столице на ближайшей неделе
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.
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Фуркад: мне необходима пауза, возможно, какие-то этапы я буду пропускать
Француз Мартен Фуркад после гонки на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге заявил, что ему необходимо сделать паузу в выступлениях.
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Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле
Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль с официальным визитом 20—21 января и подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.
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IBU отклонил протест сборной Франции по результату масс-старта на этапе КМ в Рупольдинге
Международный союз биатлонистов (IBU) отклонил протест сборной Франции, поданный по итогам гонки на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
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В Израиле сообщили о перехвате ракеты на севере Голанских высот
В Израиле сообщили о перехвате ракеты на севере Голанских высот. Соответствующее заявление сделала израильская армия.
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Более 120 тысяч человек в Чечне остались без электричества
Минэнерго России сообщило, что в Чечне около 122,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неисправности электротехнического оборудования.
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Федерер проиграл Циципасу и завершил выступление на Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Абэ рассказал о намерении решить вопрос мирного договора с Россией
Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен продолжить тесные консультации с российским лидером Владимиром Путиным, а также добиться завершения переговоров по мирному договору.
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Шведский биатлонист Самуэльссон признался, что стал слишком зависим от телефона
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, рассказал, как много времени он уделяет соцсетям.
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Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Москве
В Москве во вторник, 22 января, ожидается резкое похолодание до -25 °С, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге
Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
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Аксёнов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».
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Барти: Шарапова никогда не сдаётся
Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Траньков рассказал, с какой программой Тарасова и Морозов выступят на ЧЕ по фигурному катанию
Максим Траньков, тренер российской пары фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов, рассказал, с какой программой его подопечные будут выступать на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
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В ДНР заявили о пленении украинского военного
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на юге страны
Средства противовоздушной обороны на юге Сирии отреагировали на запущенные со стороны Израиля ракеты, сообщает агентство SANA со ссылкой на военных.
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«Ростов» выступил против переноса матча Кубка России с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением по поводу возможного переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».
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Медведев обсудил с премьером Киргизии сотрудничество двух стран в рамках ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с главой правительства Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым, в рамках которого они обсудили сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Эксперт прокомментировал сообщения о захвате храма УПЦ на Украине
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в разговоре с RT прокомментировал сообщения Союза православных журналистов о захвате сторонниками ПЦУ храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области.
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Защита Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда в Херсоне о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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СМИ: Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавит клуб четвёртого дивизиона чемпионата Англии
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз станет главным тренером клуба «Олдем Атлетик», выступающего в английской футбольной Лиге 2 — четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных чемпионатов Англии.
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В Госдуме обвинили США в злоупотреблении миролюбием России
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США всё чаще стали злоупотреблять миролюбием России, примером чего является отправка американского эсминца Donald Cook в Чёрное море.
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Тарпищев назвал выступление Шараповой на Australian Open абсолютно нормальным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал своё мнение о выступлении Марии Шараповой на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
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На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Тернопольской области
В украинском Союзе православных журналистов заявили, что представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм села Ростоки в Тернопольской области, в результате чего священнослужители и прихожане были вынуждены совершать литургию и водосвятный молебен на улице.
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Число пострадавших при пожаре в Куршевеле увеличилось до 22
В результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах два человека погибли и 22 пострадали.
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Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья в раздевалке «Челси»
Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, как во времена своей работы в «Челси» был вынужден спрятаться в ящике для грязного белья, чтобы незаметно попасть в раздевалку своей команды.