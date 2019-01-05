Independent: NASA встало на защиту «нацистского» названия астероида

Вокруг названия астероида из пояса Койпера разразились нешуточные споры. В NASA небесному телу дали временное название Ultima Thule — так на протяжении многих веков обозначали нечто далёкое и неизведанное. Но критики увидели во фразе отсылку к нацистской идеологии и небезызвестому Обществу Туле, пишет The Independent.

Сотрудники NASA были вынуждены выступить в защиту названия, которое временно дали далёкому космическому объекту на краю Солнечной системы, так как многие усмотрели в нём отсылку к нацизму, сообщает The Independent.

Речь идёт о транснептуновом астероиде из пояса Койпера Ultima Thule, который стал самым далёким от Солнца исследуемым объектом. В распоряжении учёных уже есть фотографии астероида, сделанные аппаратом New Horizons. Ожидается, что отправка зонда на этот объект в скором времени позволит NASA сделать ряд важнейших открытий, сообщает британская газета.

Тем не менее, это достижение привлекло внимание людей отнюдь не своим выдающимся характером. Споры разразились вокруг названия, которое получил астероид.

Так, фраза Ultima Thule в латинском языке использовалась для обозначения чего-то очень далёкого в топографическом значении или предела чего-либо в значении идиоматическом. На протяжении столетий она появлялась на картах для обозначения далёких, неизведанных земель. Однако нацисты использовали её в качестве названия места происхождения арийцев, а немецкое Общество Туле, названное в честь фразы, внесло значительный вклад в нацистскую идеологию, напоминает газета.

При этом руководитель исследования Алан Стерн заверил, что в NASA не намерены отказываться от названия, несмотря на его «связь с нацистской идеологией».

«Я неоднократно повторял, что, по моему мнению, New Horizons — один из лучших современных примеров исследований на начальном этапе, а фраза Ultima Thule, которая используется уже очень долго, на протяжении многих веков, возможно более тысячи лет, потрясающее название для исследования, — заявил Стерн на пресс-конференции, посвящённой первым итогам экспедиции. — Поэтому мы и выбрали её. Мы не позволим отнять её, только потому что она однажды понравилась каким-то плохим парням».

The Independent отмечает, что Ultima Thule — временное название, на смену которому скоро придёт постоянное, выбранное Международным астрономическим союзом. Это произойдёт сразу после того, как исследование выявит характерные особенности астероида, которые могли бы повлиять на его обозначение.