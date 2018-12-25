NBC: первая лунная миссия NASA подарила миру «Восход Земли»

В канун Рождества 1968 года экипаж «Аполлона-8» сделал легендарный снимок Земли, поднимающейся над лунным горизонтом, передаёт NBC. Полвека спустя американский телеканал вспоминает подробности первого полёта NASA к Луне вместе с одним из участников событий — астронавтом Уильямом Андерсом.
21 декабря 1968 года люди на борту «Аполлона-8» готовились отправиться туда, где в буквальном смысле не бывал ни один человек. Члены экипажа — новичок Билл Андерс и ветераны космоса Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл — знали, что их миссия опасна. Первый полёт NASA к Луне.
УИЛЬЯМ АНДЕРС, астронавт: Я думал, что мои шансы на успешный полёт — один к трём. И вероятность погибнуть — один к трём.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Три. Два. Один. Ноль.
Ракета «Сатурн-5» с экипажем на борту сначала вышла на орбиту Земли, а затем двинулась по направлению к Луне. На окололунной орбите Андерсу поручили делать снимки поверхности Луны. На третьем витке командир Фрэнк Борман скорректировал положение космического корабля.
ФРЭНК БОРМАН, астронавт:Хорошо. Сейчас будем поворачиваться.
УИЛЬЯМ АНДЕРС: Во время разворота, глядя вперёд, я увидел в окне нечто — сначала только краем глаза. Оказалось, это Земля.
УИЛЬЯМ АНДЕРС: Боже мой! Взгляните на эту картину! Земля выходит!
ГОЛОС:Ого! Красиво!
УИЛЬЯМ АНДЕРС: Земля взошла над лунным горизонтом. И вот тогда я был по-настоящему впечатлён, увидев в ней гораздо больше нежности и цвета.
Был канун Рождества 1968 года. Вскоре им предстояло выполнить другое задание — провести трансляцию из космоса на Землю, для аудитории примерно в миллиард человек. Командир Фрэнк Борман решил, что экипаж будет читать вслух.
ГАРРИ СМИТ, корреспондент NBC News:Вы помните, какой фрагмент читали?
УИЛЬЯМ АНДЕРС: Первый.
КОРРЕСПОНДЕНТ:Вы не против прочесть его для меня?
УИЛЬЯМ АНДЕРС: Не против. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет».
26 декабря «Аполлон-8» приводнился в Тихом океане. Вскоре весь мир увидел фотографию, получившую название «Восход Земли». Фото на все времена, никак не меньше.
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