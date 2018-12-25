NBC: первая лунная миссия NASA подарила миру «Восход Земли»

В канун Рождества 1968 года экипаж «Аполлона-8» сделал легендарный снимок Земли, поднимающейся над лунным горизонтом, передаёт NBC. Полвека спустя американский телеканал вспоминает подробности первого полёта NASA к Луне вместе с одним из участников событий — астронавтом Уильямом Андерсом.

21 декабря 1968 года люди на борту «Аполлона-8» готовились отправиться туда, где в буквальном смысле не бывал ни один человек. Члены экипажа — новичок Билл Андерс и ветераны космоса Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл — знали, что их миссия опасна. Первый полёт NASA к Луне.



УИЛЬЯМ АНДЕРС, астронавт: Я думал, что мои шансы на успешный полёт — один к трём. И вероятность погибнуть — один к трём.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Три. Два. Один. Ноль.



Ракета «Сатурн-5» с экипажем на борту сначала вышла на орбиту Земли, а затем двинулась по направлению к Луне. На окололунной орбите Андерсу поручили делать снимки поверхности Луны. На третьем витке командир Фрэнк Борман скорректировал положение космического корабля.



ФРЭНК БОРМАН, астронавт: Хорошо. Сейчас будем поворачиваться.



УИЛЬЯМ АНДЕРС: Во время разворота, глядя вперёд, я увидел в окне нечто — сначала только краем глаза. Оказалось, это Земля.



УИЛЬЯМ АНДЕРС: Боже мой! Взгляните на эту картину! Земля выходит!



ГОЛОС: Ого! Красиво!



УИЛЬЯМ АНДЕРС: Земля взошла над лунным горизонтом. И вот тогда я был по-настоящему впечатлён, увидев в ней гораздо больше нежности и цвета.



Был канун Рождества 1968 года. Вскоре им предстояло выполнить другое задание — провести трансляцию из космоса на Землю, для аудитории примерно в миллиард человек. Командир Фрэнк Борман решил, что экипаж будет читать вслух.



ГАРРИ СМИТ, корреспондент NBC News: Вы помните, какой фрагмент читали?



УИЛЬЯМ АНДЕРС: Первый.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы не против прочесть его для меня?



УИЛЬЯМ АНДЕРС: Не против. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет».



26 декабря «Аполлон-8» приводнился в Тихом океане. Вскоре весь мир увидел фотографию, получившую название «Восход Земли». Фото на все времена, никак не меньше.



Гарри Смит, NBC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 24 декабря 2018 года.