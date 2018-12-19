Fox News: Трамп сделал первый шаг к созданию космических войск США

Дональд Трамп подписал приказ об учреждении космического командования — это первый шаг к созданию в США космических войск, передаёт Fox News. По мнению Вашингтона, другие державы угрожают американским спутникам и планируют размещать оружие на орбите, а значит, космос стал полем для боевых действий.
Президент Трамп дал бюрократический старт своему космическому командованию. Но это очень дорогая идея, и многие её критикуют. Мнения обеих сторон — в репортаже корреспондента по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин из Пентагона.
МАЙКЛ ПЕНС, вице-президент США:Это космическое командование станет одиннадцатым боевым командованием в вооружённых силах США.
Момент был выбран так, чтобы это заявление совпало со стартом SpaceX Falcon 9. Запуск этого GPS-спутника на 500 миллионов долларов, предназначенного для американских вооружённых сил, долго откладывался. Но миссию отсрочили до среды.
МАЙКЛ ПЕНС:Могу вас заверить, что космос является приоритетом для этого президента и для его вице-президента.
Президентский приказ об учреждении командования — это попытка собрать воедино военные операции в космосе и защитить имущество США в космосе, то есть спутники, на которые США полагаются в вопросах навигации, коммуникации и разведки.
Ожидается, что в ближайшие пять лет новое командование обойдётся приблизительно в 800 миллионов долларов.
МАЙКЛ ПЕНС:Как сказал президент и как вам всем хорошо известно, космос является, по его выражению, полем для ведения боевых действий. Китай испытывал ракеты, предназначенные для уничтожения спутников. Китай и Россия работают над размещением новых вооружений непосредственно в космосе.
Космическое командование — первый шаг к созданию трамповских космических войск, чему Пентагон сначала противился.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: По моему указанию Пентагон теперь работает над созданием шестого рода войск вооружённых сил США. Это космические войска.
Военно-воздушные силы, которые в вооружённых силах США отвечают за космос, изначально были против президентской идеи.
ДЕБОРА ЛИ ДЖЕЙМС, бывший министр военно-воздушных сил США:Я полностью поддерживаю идею отдельного космического командования, которое позволило бы сосредоточиться на ведении боевых действий. Но я не поддерживаю отдельные космические войска, отдельный род войск. Это сложно с бюрократической точки зрения, это будет дорого, в этом нет необходимости.
ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: В вооружённых силах США было космическое командование с 1985 по 2002 год, но после терактов 11 сентября его расформировали, чтобы создать Северное командование для защиты территории страны. Брет?
Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона. Спасибо, Дженнифер!
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