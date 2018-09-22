Военный аналитик Fox News усомнился в дешевизне космических войск США

Новый род войск, создаваемый в США по инициативе президента Дональда Трампа, первые пять лет будет обходиться в сумму 13 миллиардов долларов, передаёт Fox News. По мнению отставного генерала Джека Кина, эта оценка занижена, а космические войска лучше вообще не создавать.
Я хотел бы поговорить с вами о предложении президента Трампа — о космических войсках. Сообщается, что первые пять лет они будут стоить порядка 13 миллиардов долларов. По-моему, не так уж дорого для нового рода войск!
ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Во-первых, большинство таких ранних оценок, вероятно, занижены. Послушайте, я 38 лет имел дело с Пентагоном. Это заниженная оценка. Во-вторых, я считаю, что это ошибка. Не то чтобы космос…
Ошибка? Нам совсем не нужны космические войска?
ДЖЕК КИН:Да, не нужны. Космос должен быть приоритетом. Кое-какие внутренние бюрократические проблемы мешали уделять ему необходимые ресурсы и внимание. Но ради этого не нужно учреждать департамент, с общественным контролем, с секретарями и помощниками секретарей. Если это войска, они должны объявить набор, их нужно укомплектовать личным составом. У них должна быть собственная система обучения. Всё, что я только что описал, уже есть в соответствующих службах. Правильно было бы оставить все эти системные дела в соответствующих службах, но учредить космическое командование. Оперативное командование, состоящее из четырёхзвёздных генералов.
Когда у нас были проблемы с войсками специального назначения и их нужно было сделать приоритетом, мы не выделили их в самостоятельный род войск. Мы учредили командование специальных операций. И оно стало приоритетом. Но отдельные службы по-прежнему отвечают за набор личного состава из армии, флота и морской пехоты, за обучение и обеспечение личного состава. Нам не нужны все эти накладные расходы!
И ведь дело не ограничится 13 миллиардами долларов на протяжении пяти лет! Вы смеётесь.
Отстранённые от тренировок с основной командой «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко сыграют за молодёжный состав в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность обсуждения дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на заседании Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обрушились с критикой на российскую фигуристку Евгению Медведеву после того, как она уступила американке Брейди Теннелл на турнире Autumn Classic International в Канаде.
Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Радио НВ», в эфире которого Климкин сделал соответствующее заявление.