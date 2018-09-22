Военный аналитик Fox News усомнился в дешевизне космических войск США

Новый род войск, создаваемый в США по инициативе президента Дональда Трампа, первые пять лет будет обходиться в сумму 13 миллиардов долларов, передаёт Fox News. По мнению отставного генерала Джека Кина, эта оценка занижена, а космические войска лучше вообще не создавать.

Я хотел бы поговорить с вами о предложении президента Трампа — о космических войсках. Сообщается, что первые пять лет они будут стоить порядка 13 миллиардов долларов. По-моему, не так уж дорого для нового рода войск!



ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Во-первых, большинство таких ранних оценок, вероятно, занижены. Послушайте, я 38 лет имел дело с Пентагоном. Это заниженная оценка. Во-вторых, я считаю, что это ошибка. Не то чтобы космос…



Ошибка? Нам совсем не нужны космические войска?



ДЖЕК КИН: Да, не нужны. Космос должен быть приоритетом. Кое-какие внутренние бюрократические проблемы мешали уделять ему необходимые ресурсы и внимание. Но ради этого не нужно учреждать департамент, с общественным контролем, с секретарями и помощниками секретарей. Если это войска, они должны объявить набор, их нужно укомплектовать личным составом. У них должна быть собственная система обучения. Всё, что я только что описал, уже есть в соответствующих службах. Правильно было бы оставить все эти системные дела в соответствующих службах, но учредить космическое командование. Оперативное командование, состоящее из четырёхзвёздных генералов.



Когда у нас были проблемы с войсками специального назначения и их нужно было сделать приоритетом, мы не выделили их в самостоятельный род войск. Мы учредили командование специальных операций. И оно стало приоритетом. Но отдельные службы по-прежнему отвечают за набор личного состава из армии, флота и морской пехоты, за обучение и обеспечение личного состава. Нам не нужны все эти накладные расходы!



И ведь дело не ограничится 13 миллиардами долларов на протяжении пяти лет! Вы смеётесь.



ДЖЕК КИН: Держите карман шире!



Рад был с вами побеседовать. Спасибо, что пришли!



Дата выхода в эфир 20 сентября 2018 года.