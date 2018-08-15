Экс-главком силами НАТО в Европе: кибервойска для США даже важнее космических

Идея президента США Дональда Трампа о создании космических сил весьма рациональна, однако куда более актуальным автору статьи в Bloomberg, бывшему главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймсу Ставридису представляется создание сил в кибернетическом пространстве. По словам Ставридиса, США уже сталкиваются с серьёзными угрозами в киберпространстве.

Предложение президента США Дональда Трампа о создании космических сил высмеивается, как очередная бесполезная бюрократия и инициатива, которая приведёт к использованию космоса в качестве театра войны. Однако ни одно из этих предположений не отвечает действительности, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.

По мнению Ставридиса, многие из тех, кто критикует инициативу президента либо не обладают достаточным объёмом информации, либо отвергают идею, потому что она была предложена именно Трампом. Несмотря на то, что Ставридис также не согласен с президентом во многих отношениях, создание космических сил ему кажется разумным предложением.

Идея создания космических войск существовала десятилетиями, но в вооружённых силах с ней яростно боролись, так как каждый из видов вооружённых сил США боялся остаться без, пусть и ограниченного, доступа к космическим активам страны.

Ирония, по мнению автора, заключается в том, что в середине прошлого века представители вооружённых сил также делали всё возможное, чтобы не допустить создания военно-воздушных сил. При этом в ход шли всё те же аргументы: нет необходимости разводить ещё больше бюрократии, а воздушное пространство не станет новым военным театром.

Вместе с тем наличие космических сил и специалистов в этой области обезопасит США, а также позволит экономить человеческие ресурсы и бюджетные средства, полагает автор статьи. «Космос заслуживает собственной стратегии, особенно учитывая конкуренцию со стороны Китая и России», — отмечает Ставридис.

И это не значит, что космос станет более военизированным, чем уже является. При этом космические силы позволят не только проводить военные операции в космическом пространстве, но и поддерживать операции наземные.

Тем не менее, Ставридис настаивает, что необходимо также сосредоточить усилия на киберпространстве. В настоящий момент в этой сфере действует Кибернетическое командование США, однако специалистов в командование набирают из других вооружённых формирований и на временной основе.

При этом автор отмечает, что все те же аргументы, которые актуальны в космическом пространстве, применимы и к пространству кибернетическому, однако в последнем США уже столкнулись с серьёзными угрозами.

Так, Китай и Россия обладают широкими наступательными возможностями в киберпространстве, полагает Ставридис. Отставной офицер приводит пример российских «атак» Грузии и Украины, когда страна пустила в ход не только традиционные вооружённые силы, но и прибегла к использованию нетрадиционных методов ведения войны.

Кроме того, по мнению Ставридиса, для того чтобы противостоять угрозам США в киберпространстве, будет достаточно от пяти до десяти тысяч человек. Смысл в том, что они должны входить в единое командование на постоянной основе.

При этом, по его словам, имеет смысл создать как космические, так кибернетические силы, в таком случае можно ожидать значительной технологической синергии.

Трамп прав, что однажды США могут быть атакованы из космоса, однако страну уже атакуют в кибернетическом пространстве, что требует от правительства незамедлительной реакции, пишет Ставридис в статье для Bloomberg.