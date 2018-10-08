NI: США грозит «космический Перл-Харбор» в исполнении Китая или России

Вашингтон уже в ближайшем будущем столкнётся с угрозой внезапного и сокрушительного удара по своим спутникам со стороны Москвы или Пекина, пишет американский политолог Брайан Чау на страницах The National Interest. По мнению аналитика, опасность такого сценария настолько велика, что меры для её предупреждения необходимо принимать уже сейчас.

С тех пор, как Китай в 2007 году провёл успешные испытания противоспутниковой ракеты наземного базирования, США и их союзники были «заворожены» именно этим событием — и совершенно не обращали внимания на те достижения, которые успел продемонстрировать Пекин в плане «космических операций непосредственного контакта», пишет в своей статье для The National Interest американский политолог Брайан Чау. По мысли Чау, в результате Вашингтон к угрозе «космического Перл-Харбора» — одновременного уничтожения множества спутников при помощи роботизированных космических аппаратов.

Как отмечает аналитик, Китай уже к началу 20-х годов вывести на орбиту «якобы мирные» аппараты такого рода, предназначенные для обслуживания собственных спутников, а после него это наверняка сделает и Россия. Однако подобные системы без труда можно приспособить для того, чтобы выводить из строя элементы спутниковой группировки США, убеждён эксперт. По мнению Чау, чтобы предотвратить подобный сценарий, Вашингтону необходимо как можно скорее создать собственные роботизированные аппараты для обслуживания спутников с возможностью противоспутниковой борьбы — автор называет их «спутники-телохранители» — и разместить их рядом с важнейшими спутниками в пределах так называемых «зон самообороны» для защиты от возможных посягательств со стороны чужих космических аппаратов.

По оценке автора, разработка «спутников-телохранителей» и их вывод в «зоны самообороны» возможны в течение нескольких лет — но лишь при том условии, что Пентагон станет двигаться в этом направлении прямо сейчас. К счастью, хотя с момента подписания Дональдом Трампом распоряжения о создании в США отдельных космических сил минуло меньше двух месяцев, американское минобороны уже активно проводит реорганизацию и создаёт новые профильные структуры — а раз оно может «так быстро и успешно» работать над столь сложным процессом, ему при должном старании точно удастся организовать спутниковую оборону до того, как угроза станет реальной, рассуждает Чау.

Концепцию спутниковой обороны, основанную на «телохранителях» и «зонах самообороны», часто критикуют в связи с тем, что её сторонники слишком заостряют внимание на «оружейном» аспекте обслуживания спутников, игнорируя при этом его коммерческий потенциал — и оттого, в сущности, выступают против систем обслуживания в принципе, пишет эксперт. Однако подобная критика несостоятельна, уверен он. Как поясняет аналитик, во-первых, несмотря на то, что высокопоставленные американские чиновники в последнее время всё чаще предупреждают о потенциальной угрозе со стороны автоматизированных космических аппаратов России и Китая, в СМИ об этом говорят куда реже, чем о промышленном применении таких аппаратов — а значит внимание, напротив, акцентируется на их пользе, а не на их потенциальной опасности; во-вторых, создание безопасных зон не помешает США, Китаю, России и другим странам внедрять эти системы, а наоборот, даст импульс к их развитию, поскольку исключит возможность международных инцидентов.

Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) назначило запуск первого американского роботизированного космического аппарата для обслуживания спутников на март 2021 года, и этот шаг — наряду с мерами, принятыми президентом Дональдом Трампом — «заложил фундамент» для своевременного создания системы «телохранителей», продолжает автор. Вместе с тем, сегодня уже во всём мире признают, что к началу 20-х годов ещё не будет создано соглашения о контроле за космическими вооружениями, предупреждает Чау. Нынешние же ограничительные меры в этой сфере, по сути, строятся на доброй воле сторон и ни к чему не обязывают их юридически — а это неприемлемо, считает он. В такой обстановке создание спутниковой обороны по концепции «телохранителей» на случай конфликта станет наименее агрессивной из всех возможных мер, поскольку данная концепция представляет собой «адекватный ответ на угрозу, но при этом не провоцирует гонку вооружений в космосе», говорится в статье.

По мнению Чау, система «телохранителей» должна создаваться США в одностороннем порядке и без переговоров с Китаем или Россией, поскольку последние, «исходя из собственных интересов, предпочтут, чтобы мы оставались перед ними беззащитными». Кроме того, если Вашингтон примет эффективные односторонние меры по обеспечению обороноспособности спутников, Россия, Китай и прочие страны гораздо охотнее пойдут на подписание различных соглашений по контролю над оружием — ведь «как только угроза с их стороны станет пустой, они вполне могут и пойти на контакт, чтобы не допустить недоразумений и случайных войн», полагает эксперт.

Таким образом, минобороны США следует в рамках создания космических сил как можно скорее создать рабочую группу для обсуждения мер по «предотвращению угрозы космического «Перл-Харбора» в 20-х годах», подытоживает автор.