Der Standard: Россия опережает НАСА в развитии скафандров
Космические технологии ассоциируются с будущим, однако, на самом деле, они во многом застряли в прошлом, пишет Der Standard. Американские «шаттлы» к концу своей эпохи летали с безнадёжно устаревшими и недостаточно мощными бортовыми компьютерами, а российская программа кораблей «Союз» основана на постоянно дорабатываемых технологиях, разработанных ещё в советское время. Скафандры, которые по-прежнему используются космонавтами МКС для работ в открытом космосе, также не являются последним словом техники. «Скафандры, используемые на МКС, разработаны более чем 40 лет назад, и их рассчитанный на 15 лет дизайн сильно устарел», — сообщила недавно группа экспертов из НАСА. При этом, в НАСА отметили, что чем старее скафандры, тем выше риск для астронавтов.
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