Der Standard: Россия опережает НАСА в развитии скафандров

Используемые на МКС американские скафандры более не отвечают техническим требованиям и не вполне безопасны, пишет Der Standard. Решить проблему может новое поколение скафандров из России «Орлан-МКС», которые уже прошли испытания и применяются в ходе работ в космосе.

Космические технологии ассоциируются с будущим, однако, на самом деле, они во многом застряли в прошлом, пишет Der Standard. Американские «шаттлы» к концу своей эпохи летали с безнадёжно устаревшими и недостаточно мощными бортовыми компьютерами, а российская программа кораблей «Союз» основана на постоянно дорабатываемых технологиях, разработанных ещё в советское время. Скафандры, которые по-прежнему используются космонавтами МКС для работ в открытом космосе, также не являются последним словом техники. «Скафандры, используемые на МКС, разработаны более чем 40 лет назад, и их рассчитанный на 15 лет дизайн сильно устарел», — сообщила недавно группа экспертов из НАСА. При этом, в НАСА отметили, что чем старее скафандры, тем выше риск для астронавтов.

В этой связи издание напоминает об инциденте, произошедшем пять лет назад с итальянским космонавтом Лукой Пармитано. Он находился в открытом космосе, когда его американский скафандр едва не привёл к трагедии: сначала перестал работать сенсор диоксида углерода, а затем он почувствовал затылком воду, и она начала заливать ему лицо.

Пармитано отделался испугом, однако его работа была прервана. Началась тщательная проверка, которая выявила критическое состояние американских скафандров.

Der Standard сообщает, что сейчас НАСА работает над созданием нового скафандра, однако его подготовка к тестовым испытаниям может занять ещё несколько лет. Тем временем, Россия ушла на шаг вперёд и уже выпустила новую модель скафандра «Орлан-МКС» с автоматической системой охлаждения. Также, у него есть специальный сигнал, который предупреждает об утечке жидкостей. По заявлениям Роскосмоса, новые материалы позволят сделать скафандр более прочным.

В ходе последней операции МКС в открытом космосе, российские космонавты Олег Кононеко и Сергей Прокопьев использовали новые скафандры — до них «Орлан-МКС» были задействованы другими космонавтами при высадках с космической станции. Во время грядущих отработок космических полётов в Звёздном городке, недалеко от Москвы, новый скафандр смогут опробовать также и американские астронавты. По информации, приводимой изданием, ещё один «Орлан-МКС» будет доставлен на МКС в следующем году.