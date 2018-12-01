Daily Mail: после объявления NASA Россия тоже засобиралась на Луну

«Роскосмос» сообщил о планах создать лунную базу к 2040 году, пишет Daily Mail. Незадолго до этого американское космическое агентство также анонсировало, что США собираются вернуться на естественный спутник Земли, чтобы «остаться там окончательно», отмечает издание.

Россия собирается создать первую базу на Луне к 2040 году. По словам «Роскосмоса», отправка экипажа и создание базы на естественном спутнике Земли станет первостепенной задачей, пишет Daily Mail.

Представители российского космического агентства заявили, что программа будет состоять из трёх этапов. Сначала будет запущен базовый модуль окололунной станции, затем на Луну отправятся космонавты и, в конце концов, начнётся строительство постоянной базы.

Новая лунная программа была анонсирована на совместном заседании «Роскосмоса» и Совета Российской академии наук по космосу. По словам чиновников, цель этой инициативы — «обеспечить национальные интересы на новом космическом рубеже».

«Вопросы освоения Луны сейчас возглавляют повестку дня нашего Совета по космосу. Мы понимаем нашу ограниченность в ресурсах, геополитическая ситуация не способствует привлечению этих ресурсов. Поэтому очень важным является вопрос выбора нашей стратегии», — отметил президент РАН Александр Сергеев.

Примечательно, что ранее NASA объявило о своих планах «вернуться на Луну и обосноваться там навсегда». Для воплощения этой амбициозной задачи американское космическое агентство намерено привлечь девять частных компаний, от небольших фирм до таких гигантов, как «Локхид Мартин».

Руководство NASA рассчитывает создать роботизированные спускаемые аппараты и системы для добычи лунных ресурсов. Это, по их мнению, в итоге позволит разработать технологии для начала пилотируемых полётов.

«Я думаю, существует вероятность, что люди смогут появиться на Луне в течение ближайших десяти лет. Мы собираемся использовать её ресурсы и долететь с этим до самого Марса», — пояснил глава NASA Джим Брайденстайн.

Брайденстайн, бывший пилот истребителя и конгрессмен от Оклахомы, был назначен на свой пост Дональдом Трампом. По словам чиновника, предлагаемый им план является частью космической программы президента «Директива №1».

Глава NASA подчеркнул, что будущие базы будут интернациональными. При этом он выразил надежду, что США будут играть главную роль в этом проекте, утверждает британское издание.