Daily Express: разлад с Западом толкает Россию и Китай к сближению на Луне

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CNN: слова Лаврова о НАТО на Балканах заставят понервничать европейских лидеров CNN
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Путин напомнил ЕС о слабости Болгарии в ситуации с «Южным потоком»
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил, как Болгария ранее отказалась от реализации газопровода «Южный поток».
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«Порту» победил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Португальский «Порту» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, благодаря голу на 90-й минуте
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
Каталонская «Барселона» одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотсупур» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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СМИ: При стрельбе в Филадельфии пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы у торгового центра в Джермантауне в американском штате Филадельфия. Об этом информирует Fox News.
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«Монако» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов
Французский «Монако» потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Участниками Всероссийской тренировки по ГО стали около трёх миллионов человек
Участниками Всероссийской тренировки по гражданской обороне стали около трёх миллионов человек, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Министра обороны Украины не пустили на встречу НАТО
Министр обороны Украины Степан Полторак обращался с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе, однако получил отказ. Об этом сообщил замглавы украинской миссии при альянсе по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий.
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Хёведес заявил, что «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес после поражения команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Комбат Пашинина рассказал о «службе» актёра в Донбассе
Андрей Гергерт, командующий батальона, где служил российский актёр Анатолий Пашинин, заявил, что актёр провёл на передовой около месяца и приносит больше пользы «в информационной плоскости», чем в бою, сообщает «Обозреватель».
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Хёведес считает, что «Локомотив» заслуживал победы над «Шальке» в матче ЛЧ
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Болтон считает, что Иран не сворачивает свою ядерную программу
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что Иран не сворачивает свою ядерную программу, сообщает NBC News.
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Коноплянка оценил шансы «Шальке» на выход из группы в Лиге чемпионов
Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка высказал мнение о перспективах своего клуба на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
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Коноплянка о первом тайме матча с «Локомотивом»: показалось, что играем против «Барселоны»
Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Неизвестный открыл стрельбу у ТЦ в Филадельфии
Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Джермантауне на северо-западе Филадельфии, передаёт NBC.
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В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата
ЦИК самопровозглашённой Луганской народной республики зарегистрировала четырёх кандидатов для участия в выборах главы республики, которые запланированы на 11 ноября.
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Тренер «Локомотива» высказался о мяче, пропущенном на последних минутах матча ЛЧ с «Шальке»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о пропущенном мяче, который привёл к поражению команды от гельзенкирхенского «Шальке» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Болтон назвал поражением Тегерана решение суда ООН по иску Ирана к США
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал поражением Тегерана решение Международного суда ООН об отмене ряда санкций США против Ирана, сообщает Fox News.
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В Калининграде завели дело после смерти 27-летней пациентки в больнице
В Калининграде завели уголовное дело после смерти 27-летней пациентки в больнице, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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На Москву за день выпало более 20% месячной нормы осадков
Дождь, который начался в Москве в среду, 3 октября, принёс более 20% нормы месячных осадков в столицу.
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Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от гельзенкирхенского «Шальке» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Петербурге
Стала известна программа деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума, которая будет работать с 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее. Об этом сообщает Newinform.
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Эксперт прокомментировал требование Венгрии не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач прокомментировал в разговоре с RT озвученное главой МИД Венгрии Петером Сийярто требование страны не препятствовать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».
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В Госдуме оценили требование Венгрии к Евросоюзу по «Турецкому потоку»
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что страна требует от Брюсселя не препятствовать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».
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Музей-заповедник «Царское село» купил свадебную сумку с монограммой дочери Александра III
Музей-заповедник «Царское село» приобрёл свадебную сумку с монограммой старшей дочери Александра III, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
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В Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона
В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона из Павловского дворца, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов.
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NASA: заключение «Роскосмоса» о появлении отверстия в «Союзе» может не указывать на злой умысел
Заключение «Роскосмоса», что отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного дефекта, не обязательно подразумевает наличие злого умысла в его появлении, говорится в заявлении NASA, опубликованном на его сайте.
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Тедеско заявил, что «Локомотив» доставил «Шальке» много проблем в матче Лиги чемпионов
Главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Путин заверил Европу в надёжности России как поставщика газа
Российский лидер Владимир Путин предостерёг Европу от проявления слабости в решении газовых вопросов и заверил в надёжности России как поставщика энергоресурсов.
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Алексей Миранчук рассказал, что игроки «Локомотива» расстроены из-за поражения от «Шальке» в матче ЛЧ
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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При крушении вертолёта в Костромской области погибли три человека
На месте крушения вертолёта близ деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области найдены тела трёх погибших.
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Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ
Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову взял на себя вину за пропущенный мяч, который привёл к поражению команды в матче с гельзенкирхенским «Шальке» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Путин призвал ЕС деполитизировать оказание помощи Сирии
Работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
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Хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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МИД России предложил США соревноваться в скорости рассмотрения заявок на визу
МИД России предлагает посольству США в Москве соревноваться в оперативности рассмотрения заявок на получение визы.
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Эксперт оценил отношения России и Европы в газовой сфере
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Европы в газовой сфере.
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Верховный суд Перу аннулировал помилование бывшему президенту Фухимори
Верховный суд Перу постановил отменить помилование бывшему президенту Перу Альберто Фухимори, которое было даровано ему в декабре 2017 года бывшим главой государства Педро Пабло Кучински.
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В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с Петелинской птицефабрикой
Сотрудник пресс-службы Россельхознадзора Юлия Мелано прокомментировала ситуацию с Петелинской птицефабрикой.
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США прекратили поставки нефти в Китай
Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между двумя странами, передаёт Reuters со ссылкой на главу China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлина.
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Мачин признался, что Промес рассказал тренерскому штабу «Севильи» об особенностях игры «Краснодара» перед матчем ЛЕ
Главный тренер испанской «Севильи» Пабло Мачин поделился ожиданиями от матча с российским «Краснодаром» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
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Эксперт прокомментировал выдвинутые США условия для улучшения отношений с Россией
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в разговоре с RT заявление посола США в России Джона Хантсмана о том, что невмешательство в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году, а также урегулирование проблемы в Донбассе являются необходимыми условиями для улучшения отношений двух стран.
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В Москве проводят проверку сообщений об административном нарушении «скорой»
Департамент здравоохранения Москвы проводит служебную проверку сообщений об административном нарушении, допущенном машиной скорой помощи, передаёт телеканал «360».
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В Туле умер бывший депутат Госдумы Кондратенко
В Туле умер бывший депутат Государственной думы, председатель Тульской областной федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.
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Тренер «Славии» рассказал, что команда приехала на матч ЛЕ с «Зенитом» без форвардов
Главный тренер чешского футбольного клуба «Славия» Йиндржих Трпишовский поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
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США выходят из факультативного протокола Венской конвенции о дипломатических сношениях
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о выходе страны из факультативного протокола Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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Головин включён в стартовый состав «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией».
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Новак: Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2».
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В Сочи предупредили о резком подъёме уровня воды в реках
В Сочи предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было найдено в сентябре
В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было обнаружено в сентябре, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.