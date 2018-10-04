Daily Express: разлад с Западом толкает Россию и Китай к сближению на Луне

Из-за ухудшения отношений с Западом Россия и Китай сближаются, «подготавливая почву для возможного сотрудничества на Луне», пишет The Daily Express. Как отмечает издание, ссылаясь на слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Китай уже в ближайшие годы «вполне способен» стать равноправным партнёром.

Из-за ухудшения отношений с Западом Россия и Китай сближаются, «подготавливая почву для возможного сотрудничества на Луне», пишет The Daily Express.

В настоящее время Россия готовится к своей первой пилотируемой программе на Луне, надеясь уложиться к 2021 году.

Китай, как отмечает издание, также наращивает свои усилия, пытаясь угнаться за успехами, которых достигли в космосе Москва и Вашингтон.

Генеральный директор государственной компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал Китай «серьёзным партнёром».

«Не исключаю, что как только мы определимся с американцами по контурам нашей лунной программы, это наша пилотируемая программа на Луну, формирование научной станции на поверхности Луны, вполне вероятно, будет с нашими китайскими коллегами. Они вполне способны быть равноправными партнёрами уже в ближайшие годы», — заявил Рогозин.

«Планируем осуществить посадку на Луне, потом будет работать бур, собирать грунт, который будет доставлен на Землю», — добавил глава «Роскосмоса».

Всё это происходит на фоне обвинений США в адрес России и Китая в милитаризации космоса, разработке противоспутниковых ракет и другого оружия, что побудило Дональда Трампа объявить о создании шестого вида вооруженных сил США — Космических сил.

Москва успешно отправила в космос первый спутник и сделала первые в истории снимки тёмной стороны луны. Однако США являются единственной страной, которая совершила пилотируемую миссию на Луне. Китай, как напоминает The Daily Express, стал третьей страной, которая успешно произвела посадку на Луне в 2013 году.