Global Times: крупные державы берут курс на экономическое освоение космоса

С успешной посадкой китайского космического аппарата на обратной стороне Луны и достижением американской миссии окраины Солнечной системы становится ясно, что люди активнее взялись за расширение своей деятельности в космосе. И здесь важно, чтобы покидая Землю, человечество оставило свои разногласия и осознало, что только с помощью сотрудничества оно сможет продвигаться в дальнем космосе, пишет Global Times.

С того момента как «русские изменили нашу судьбу своим полётом за пределы голубого неба», к 2019 году человеческая цивилизация прошла уже длинный путь, пишет в Global Times руководитель международной программы бакалавриата Международной школы при Китайском университете международных отношений Аль Тумарт. Сегодня, по словам эксперта, крупные державы понимают, что следующим «полем боя» может стать космос.

Недавно произошло два важных космических события. Одно из них — посадка китайского аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, ставшая большим технологическим и коммуникационным достижением. И другое — американский аппарат New Horizons долетел до астероида 2014 MU 69 на окраине Солнечной системы. По мнению Тумарта, оба этих события свидетельствуют о значительном сдвиге в исследованиях по направлению к освоению космоса и расширению деятельности в нём.

Как подчёркивает автор статьи, с началом нового тысячелетия космические агентства Китая, США, Европы и России активно занялись разработкой новых экономических проектов, сфера действия которых выходит за пределы земного рынка. Действительно, по мере того как население Земли стремительно растёт, в то время как запас ресурсов на планете ограничен, человечество стало приходить к осознанию, что ему нужно быстрее внедрять инновации. И возможно, космическая экономика влечёт за собой «новую промышленную революцию» и новые возможности.

Когда речь заходит о потенциальных экономических проектах в космосе, прежде всего, конечно, имеется в виду процесс разработки космических природных недр вблизи околоземной орбиты. Многие организации работают над технологиями, которые могут сделать этот вид деятельности более экономичным и эффективным. Так, американские бизнесмены основали компанию Moon Express, целью которой стала разработка полезных ископаемых на поверхности Луны. Другие предприятия, включая Planetary Resources, изучают возможности промышленного освоения астероидов.

Впрочем, разработка космических объектов всё-таки привязана к другой, более масштабной цели — освоению космоса, напоминает аналитик. Такими проектами занимаются компании как государственного, так и частного сектора. Между прочим, успешная посадка «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны произошла в рамках большой миссии по исследованию возможности создания человеческих поселений на других планетах. Одна из задач аппарата — попытаться вырастить растения на Луне.

И пока Россия тоже сконцентрирована на проектах по земному спутнику, США со своей стороны силами NASA и частных предприятий вроде SpaceX Илона Маска рассчитывают в течение следующих 50 лет отправить на Марс 1 млн. человек.

Если идти дальше в экономическом направлении освоения космоса, то можно увидеть, что некоторые финансовые платформы уже тоже задумались о работе за пределами Земли. К примеру, несколько лет назад компания PayPal выдвинула инициативу PayPal Galactic, направленную на проведение платежей в космосе.

По мнению Тумарта, большие космические проекты могут стать «определяющим моментом» для человеческой цивилизации и помочь ей перевернуть страницу истории, пропитанную духом соперничества и ментальностью холодной войны. Все крупные страны должны видеть в освоении космоса «новое начало международных отношений», а для этого необходимо новое мышление, в глазах которого сотрудничество — ключ к продвижению в дальнем космосе. И хотя некоторых не оставляют страхи, что, покидая Землю, люди всё же возьмут с собой свои идеологические споры, культурные разногласия и недоверие, в складывающихся социальных и экономических условиях для людей освоение космоса становится всё более неизбежным.