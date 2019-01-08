L’Orient—Le Jour: Китай грозит потеснить Россию и стать главным соперником США в космосе

Китай, чья космическая отрасль стремительно развивается, вскоре может затмить Россию в сфере космических технологий и стать главным соперником США в космосе, пишет L’Orient—Le Jour. При этом, если между Москвой и Вашингтоном во времена холодной войны был налажен диалог и разработаны правовые рамки, противостояние США и Китая происходит в условиях почти полного юридического вакуума, предупреждают эксперты.

Во времена холодной войны все взгляды США были прикованы к советским ракетам и спутникам, однако вот уже несколько лет, как мысли американских стратегов всецело занимает космическая активность Китая, пишет L’Orient—Le Jour. Сегодня Китай, чья космическая отрасль находится в ведении Народно-освободительной армии, запускает на орбиту больше ракет, чем любая другая страна. В минувшем году КНР совершила 39 космических пусков, США — 31, Россия — 20, а ЕС — 8. Кроме того, китайский аппарат недавно первым в истории приземлился на тёмной стороне Луны. К 2020 году Пекин намерен построить космическую станцию на околоземной орбите и высадить собственных космонавтов на Луну в ближайшее десятилетие. Как напоминает издание, последний человек высаживался на Луне в 1972 году — а россиянам это не удалось вовсе.

Как отмечает газета, на свою гражданскую и военную космическую программу Китай тратит больше, чем Россия и Япония. В 2017 году ОЭСР оценивала китайский космический бюджет в $8,4 млрд, что, в разы меньше, чем $48 млрд, выделяемых США, но гораздо больше российских $3 млрд.

По словам издания, руководство КНР, несмотря на разрыв длиной в несколько десятилетий, «методично повторяло» все этапы развития космической отрасли великих держав. «Если они продолжат этот путь, вскоре они смогут затмить Россию в плане космических технологий», — считает эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тодд Харрисон.

При этом, как замечает L’Orient—Le Jour, в коммерческом плане китайские ракеты не угрожают американскому рынку запуска спутников, лидером которого является компания SpaceX, поскольку китайская программа подразумевает запуск исключительно правительственных аппаратов. Не затмевает китайский прогресс и американских проектов по освоению космоса — глава NASA даже поздравил Пекин с успехом миссии Чанъэ-4 (Chang'e-4). В 2011 году в США был принят закон, де факто запрещающий любое сотрудничество с Китаем в космической сфере, однако конгресс вправе отменить этот запрет.

Настоящее соперничество касается двух сфер: военной в краткосрочной перспективе и сферы эксплуатации космических ресурсов в долгосрочной перспективе. Как замечает автор статьи, эксплуатация водных ресурсов или минералов с Луны для производства ракетного топлива пока остаётся отдалённой перспективой, однако американские стартапы уже работают в этой области.

В отличие от космической гонки времён холодной войны, новое соперничество между США и Китаем происходит в условиях «относительного юридического вакуума», подчёркивает издание. В 1960—1970-х годах Москва и Вашингтон заключили ряд соглашений в космической области, с целью обезопасить сотрудничество в научной сфере и препятствовать появлению в космосе оружия массового уничтожения, однако для применения этих договоров в сфере эксплуатации космических ресурсов их формулировки слишком расплывчаты, полагают эксперты. Кроме того, в эпоху новых технологий, таких как противоспутниковые лазеры, кибератаки на спутники, создание помех для передачи информации, ракеты наземного пуска, способные уничтожать спутники и прочее, эти договоры безнадёжно устарели, однако аналогов им на сегодняшний день не существует.

По утверждению экспертов, американские спутники регулярно подвергаются атакам со стороны Китая, однако диалог с Пекином находится практически на нулевом уровне — что в корне отличается от отношений с Москвой во времена холодной войны. «В случае кризиса в отношениях с Китаем в космосе, я не уверен, что наши военные будут в курсе, кому звонить», — отмечает Харрисон.

При этом, по мнению Брайана Уидена из Фонда «За безопасный мир» , определённым кругам в Америке может быть выгодно преувеличивать роль Китая как агрессивного соперника США, чтобы добиться выделения средств для финансирования космических проектов.