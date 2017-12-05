Cedar News: арабист Примаков научил Путина вести успешную игру на Ближнем Востоке США «проиграли» России на Ближнем Востоке, потому что Обама упорно игнорировал опыт Путина. Президент Путин как экс-разведчик был подготовлен для разработки выигрышной стратегии в этом регионе бывшим премьер-министром и одним из руководителей российской разведки Евгением Примаковым. Именно он научил российского лидера использовать Ближний Восток как «бастион» и сферу влияния в игре против Америки, пишет Cedar News. 5 декабря 2017 Cedar News

OLJ: визит саудовского короля в Москву изменит расстановку сил на Ближнем Востоке Король Саудовской Аравии находится в преклонном возрасте и нечасто совершает поездки за рубеж — тем большее значение имеет его нынешний визит в Москву, отмечает издание L'Orient-Le Jour. Саудовская Аравия, как и другие государства региона, понимает, что Россия возвращает себе роль ключевого игрока, и стремится наладить отношения с этим новым партнёром, не разрывая при этом привычных связей с Соединёнными Штатами. 5 октября 2017 L'Orient-Le Jour

Al Mayadeen: Тиллерсон отреагировал на дипломатический бойкот Катара призывом к единству Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива урегулировать все разногласия за столом переговоров и продолжить сообща бороться против терроризма. Так глава Госдепартамента США отреагировал на сообщения о том, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив катарские власти в «поддержке терроризма», передаёт Al Mayadeen. Эти страны также потребовали от дипломатов и других подданных Катара покинуть их территорию и приостановили транспортное сообщение с Дохой. 5 июня 2017 Al Mayadeen

Ющенко: У России нет исторического права на Крым – он вернется на Украину В интервью L'Orient-Le Jour бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что Крым однажды вернется в состав Украины, поскольку «с точки зрения закона и истории» у России нет на него «никакого морального или юридического права». Также Ющенко отметил заслуги «оранжевой революции»: если бы не она, украинцы не были бы сейчас свободны. А когда Украина окончательно отдалится от России, это будет означать «конец российской империи», считает политик. 16 ноября 2016 L'Orient-Le Jour

L'Orient-Le Jour: Русскому медведю не по силам тягаться с США Вопреки пророчествам западной прессы, новой холодной войны не будет, уверена ливанская L'Orient-Le Jour. Дело в том, что «у русского медведя нет ни экономических, ни демографических ресурсов, чтобы соперничать с США», - объясняет газета. Хотя Россия и распространяет свое видение мира, пользуясь антиамериканскими настроениями в Европе и арабском мире, стать сверхдержавой, равной США, ей не удастся. 17 октября 2016 L'Orient-Le Jour

Al Mayadeen: Борьбу за независимость Палестина координирует с Россией Палестинский лидер Махмуд Аббас обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным идею о созыве международной конференции по проблемам ближневосточного урегулирования, которую Франция предлагает провести в Париже. Стороны подчеркнули важность мирного процесса, и Россия, по всей видимости, поддержит эту инициативу, причем президент Путин может сыграть роль посредника между Палестиной и Израилем, предполагает Al Mayadeen. 19 апреля 2016 Al Mayadeen

В Сирию прибыли российские саперы и техника для разминирования Пальмиры Российские специалисты с необходимой техникой прибыли в Сирию, чтобы приступить к работе по разминированию древних памятников культуры в освобожденной от террористов Пальмире, сообщает Al Mayadeen. Кроме того, ракетный корабль «Серпухов» направляется к сирийскому побережью для усиления группировки ВМФ России в Средиземном море. 31 марта 2016 Al Mayadeen

OLJ: Раскаяние боевиков ИГ разбивается о суровость российских законов Россияне, которые вернулись из Сирии лишенными иллюзий, могут принести пользу спецслужбам и стать орудием борьбы с вербовщиками ИГ, пишет L’Orient-Le Jour. Но вместо этого им дают длительные тюремные сроки за преступления на сирийской территории, невзирая на их раскаяние, отмечает издание. 25 марта 2016 L'Orient-Le Jour

Асад: Россия и Иран укрепили стойкость сирийцев в борьбе с терроризмом Президент Сирии Башар Асад заявил, что поддержка дружественных стран, главным образом, России и Ирана, укрепила стойкость сирийского народа в борьбе с терроризмом, пишет Al Manar. Кроме того, по его словам, эта поддержка создала благоприятные условия для того, чтобы сирийцы имели возможность определить свое будущее. 20 марта 2016 Al Manar

OLJ: Москва говорит о Курдистане, чтобы сделать Турцию сговорчивее Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков упомянул о том, что Россия не против федерализации Турции, но такой сценарий выгоден только курдам, пишет L'Orient-Le Jour. С другой стороны, Москва может делать подобные заявления, чтобы заставить Турцию стать мягче и пойти на примирение, а в таком случае Кремль способен вскоре забыть о данном курдам обещании, отмечает издание. 2 марта 2016 L'Orient-Le Jour