L'Orient-Le Jour: несмотря на конфликт и санкции, поставки российского газа в Европу только растут

Поставки российского газа в Европу продолжаются, несмотря на конфликт на Украине и санкции против России, сообщает L'Orient-Le Jour. Как передаёт издание, перебои в поставках случались в первые несколько дней после начала военной спецоперации России на Украине, однако теперь газ поступает в Европу в максимальных объёмах. По мнению экспертов, при нынешних ценах они могут принести России немалую выгоду.

По данным операторов, поставки российского газа в Европу продолжаются, несмотря на конфликт на Украине и санкции против России, сообщает L'Orient-Le Jour. В Мальноу — точке прибытия в Германию газопровода «Ямал — Европа» — поставки, прервавшиеся на несколько дней после начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля, с тех пор только увеличились и сейчас достигли самого высокого уровня с этой даты. Согласно порталу Gascade, 24 и 27 февраля они упали до нуля, а затем колебались, но с 7 марта начали неуклонно расти.

«При нынешних ценах это отличная добыча для Кремля», — прокомментировал ситуацию в Twitter влиятельный аналитик и обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, отметив, что на газораспределительной станции чешского города Вельке и в конечной точке газопровода «Северный поток — 1» потоки также не прекращаются.

«Это может быть направлено на то, чтобы пополнить запасы газа в Европе, которые потребуются ей, если ЕС ужесточит санкции», — в свою очередь считает старший экономист Renaissance Capital Чарли Робертсон.

Как напоминает издание, российский «газовый гигант» «Газпром» каждый день заверяет, что поставки через Украину проходят в обычном режиме и что компания выполняет свои договорные обязательства по поставке чуть более 109 млн м3 газа в день на европейский рынок.

По словам газеты, европейский импорт российского газа или нефти до сих пор не подвергался санкциям из-за его ценности для европейцев, сильно зависящих от российских углеводородов. При этом президент США Джо Байден ввёл эмбарго на импорт российских энергоресурсов, отмечает издание.