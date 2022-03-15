Bloomberg: украинский кризис обостряет финансовые трудности миллионов британцев

Соединённое Королевство, которое уже готовилось к крупнейшему падению уровня жизни за последние десятилетия, сталкивается с новыми экономическими проблемами из-за конфликта на Украине, пишет Bloomberg. При этом, по словам издания, повышение стоимости топлива и продуктов питания затрагивает не только беднейшие слои населения, но и средний класс, который имеет заметное влияние на парламентские выборы.

Великобритания готовилась к самому большому снижению уровня жизни за последние десятилетия ещё до начала спецоперации России на Украине. Последствия конфликта грозят усугубить кризис беднейших домохозяйств и «втянуть в финансовые проблемы» миллионы жителей Соединённого Королевства, пишет Bloomberg.

Взлёт цен на нефть уже привел к рекордному подорожанию бензина и дизельного топлива. По мнению экономистов, дальнейшее повышение стоимости продуктов питания и энергоносителей может привести к двузначным показателям инфляции в конце этого года.

Министр финансов Риши Сунак испытывает всевозрастающее давление из-за повышения цен на энергоносители и высокую изменчивость продовольственного рынка. Чиновника призывают «облегчить боль» британцев в весеннем мини-бюджете, который он представит 23 марта.

До этого, как ожидается, Банк Англии объявит о третьем подряд повышении процентной ставки. Согласно прогнозам Bloomberg, руководители организации единодушно поддержат увеличение показателя до 0,75% в попытке сдержать резкий рост цен.

Тем временем лондонский аналитический центр Resolution Foundation предупреждает: без помощи правительства доля детей, живущих в абсолютной бедности, в 2026–2027 годах будет выше, чем в начале десятилетия, чего «никогда раньше не было в современной Британии». Кроме того, по словам организации, инфляция в 2023-м может превысить 8% или даже 10% для более бедных домохозяйств.

Проблемы Сунака и его шефа, премьер-министра Бориса Джонсона, не ограничиваются самыми бедными британцами. Ускорение инфляции означает, что семьи, которым редко приходится беспокоиться о стоимости жизни, также начинают оказываться в сложном положении, обращает внимание Bloomberg.

Не настолько богатые, чтобы игнорировать надвигающийся кризис, и не настолько бедные, чтобы быть первыми в очереди на государственные льготы, представители британского среднего класса заметно влияют на исход парламентских выборов. Лейбористам и консерваторам придётся постараться, чтобы получить их поддержку на следующем голосовании, отмечает издание.

Между тем средний класс по всей Британии уже испытывает экономические трудности, и тот, кто ещё вчера спонсировал продовольственные банки, сегодня сам начинает пользоваться их услугами. «Растёт число людей, сталкивающихся с выбором между едой и обогревом. Возможно, до этих пор они даже не задумывались об обращении к нашей неадекватной системе социального обеспечения», — считает управляющая благотворительной организацией Independent Food Aid Network Сабина Гудвин.

Кроме того, британцев, весьма вероятно, ждёт повышение цен на хлеб, поскольку на долю России и Украины приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, стоимость которой выросла более чем на 50%. Всё это может подстегнуть инфляцию в Соединённом Королевстве, считает главный экономист аудиторской компании KPMG Яэль Селфин.

Переменчивость топливного рынка, вызванная украинским конфликтом, также может вызвать резкий рост стоимости энергии в октябре, что окажет беспрецедентное давление на возможности британцев платить за отопление. «Существует вероятность, что в результате домохозяйства влезут в огромные долги или даже разорятся», — опасается представитель благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

Помимо стремительного роста цен, люди со средним и высоким доходом также больше всего пострадают от надвигающегося повышения налога на заработную плату. Предполагается, что бремя беднейших слоёв населения уменьшится, потому что порог, при котором работники платят налог, поднимается. Но люди, зарабатывающие более ₤15 тыс. — что значительно ниже средней годовой зарплаты в ₤25 тыс., — столкнутся с более высокими вычетами.

В итоге в ближайшие месяцы больше всего могут пострадать домохозяйства со средним доходом. Особенно если Сунак сосредоточится только на оказании помощи беднейшим слоям населения, полагает сотрудник аналитического центра Institute for Economic Affairs Джулиан Джессоп. Директор Института финансовых исследований Пол Джонсон также утверждает, что без вмешательства британского правительства «многие люди с умеренными доходами столкнутся с самым большим ударом по уровню жизни — как минимум со времён мирового финансового кризиса».

У более богатых домохозяйств есть способы смягчить удар. Во время пандемии работникам с высокими доходами удалось сберечь значительно больше других. Но даже им вряд ли удастся избежать проблем. Так, анализ, проведённый Oxford Economics и Hargreaves Lansdown, показывает, что самая богатая пятая часть страны в большей степени подвержена влиянию переменных ставок. Иными словам, им придётся прилагать в два раза больше усилий, чем самой бедной части британцев, чтобы выплатить свои долги, заключает Bloomberg.