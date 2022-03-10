Власти Великобритании объявили о планах постепенно отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России, полностью исключив их из структуры импорта к концу нынешнего года, сообщает Sky News со ссылкой на министра предпринимательства и энергетики страны Квази Квартенга. На данный момент доля российского чёрного золота в британском импорте составляет около 8 процентов, однако Лондон решил дать компаниям время для того, чтобы переключиться на других поставщиков без последствий для потребителей.
А у нас срочные новости: министр предпринимательства и энергетики страны Квази Квартенг только что разместил в соцсетях публикацию, заявив, что Соединённое Королевство постепенно откажется от импорта нефти и продуктов нефтепереработки из России к концу 2022 года.
(По словам министра. — ИноТВ), такой переходный период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени для того, чтобы найти замену российскому импорту, который покрывает 8 процентов британского спроса.
Далее чиновник отмечает, что предприятиям следует воспользоваться этим годичным периодом для того, чтобы обеспечить плавный переход, дабы не были затронуты потребители.
Правительство также сформирует в сотрудничестве с компаниями новую рабочую группу по вопросам нефти, которая поможет им грамотно распорядиться выделенным временем и найти альтернативных поставщиков.
«Великобритания — крупный производитель нефти и продуктов нефтепереработки, а кроме того, мы располагаем серьёзными запасами этих товаров. Если отбросить Россию, большую часть нашего импорта мы получаем от надёжных партнёров, включая Соединённые Штаты, Нидерланды, а также страны Персидского залива. В этом году мы будем с ними работать и договоримся о дополнительных поставках. Рынок уже начал отвергать российскую нефть — покупателя не получается найти почти для 70 процентов её экспорта. Наконец — хотя Великобритания не зависит от поставок российского газа — его доля в наших поставках составляет 4 процента; я уже рассматриваю варианты действий, которые позволят отказаться от него полностью».
Такие заявления сделал британский министр предпринимательства и энергетики — и такова позиция правительства Великобритании по вопросу российской нефти и нефтепродуктов: там обещают постепенно отказаться от импорта нефти и продуктов нефтепереработки из России к концу 2022 года.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостановит корпоративную поддержку на российском рынке, это касается и цепочек поставок. Компания отметила, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе.
Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить российским клубам и сборным принимать участие в турнирах под их эгидой.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что рядом с больницей №3 в Мариуполе были совершены постановочные взрывы для введения в заблуждение массовой непрофессиональной аудитории Европы и США.
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб не собирается оплачивать один из штрафов контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в отношении главного тренера Паоло Ваноли.
Ставка для всех сотрудников украинской сети биолабораторий и медицинских центров в зависимости от их уровня профессионализма, специализации и направления работы составляла от $20 до $40 за восьмичасовой рабочий день. Об этом сообщили в Минобороны России.
Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак после разговора с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури.
В течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила наличие секретных американских биолабораторий на Украине, хотя изначально Вашингтон называл это «дезинформацией Москвы», отметил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании с правительством. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.