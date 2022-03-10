Власти Великобритании объявили о планах постепенно отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России, полностью исключив их из структуры импорта к концу нынешнего года, сообщает Sky News со ссылкой на министра предпринимательства и энергетики страны Квази Квартенга. На данный момент доля российского чёрного золота в британском импорте составляет около 8 процентов, однако Лондон решил дать компаниям время для того, чтобы переключиться на других поставщиков без последствий для потребителей.

А у нас срочные новости: министр предпринимательства и энергетики страны Квази Квартенг только что разместил в соцсетях публикацию, заявив, что Соединённое Королевство постепенно откажется от импорта нефти и продуктов нефтепереработки из России к концу 2022 года.

(По словам министра. — ИноТВ), такой переходный период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени для того, чтобы найти замену российскому импорту, который покрывает 8 процентов британского спроса.

Далее чиновник отмечает, что предприятиям следует воспользоваться этим годичным периодом для того, чтобы обеспечить плавный переход, дабы не были затронуты потребители.

Правительство также сформирует в сотрудничестве с компаниями новую рабочую группу по вопросам нефти, которая поможет им грамотно распорядиться выделенным временем и найти альтернативных поставщиков.

«Великобритания — крупный производитель нефти и продуктов нефтепереработки, а кроме того, мы располагаем серьёзными запасами этих товаров. Если отбросить Россию, большую часть нашего импорта мы получаем от надёжных партнёров, включая Соединённые Штаты, Нидерланды, а также страны Персидского залива. В этом году мы будем с ними работать и договоримся о дополнительных поставках. Рынок уже начал отвергать российскую нефть — покупателя не получается найти почти для 70 процентов её экспорта. Наконец — хотя Великобритания не зависит от поставок российского газа — его доля в наших поставках составляет 4 процента; я уже рассматриваю варианты действий, которые позволят отказаться от него полностью».

Такие заявления сделал британский министр предпринимательства и энергетики — и такова позиция правительства Великобритании по вопросу российской нефти и нефтепродуктов: там обещают постепенно отказаться от импорта нефти и продуктов нефтепереработки из России к концу 2022 года.

Дата выхода в эфир 08 марта 2022 года.