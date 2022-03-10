Independent: «не закончится ничем хорошим» — демократ из конгресса США выступила против запрета на импорт российской нефти

Американская конгрессвумен Ильхан Омар предупредила, что эмбарго на импорт российских энергоносителей не приведёт к смене власти в России, а лишь окажет «разрушительное воздействие» на жителей страны, пишет The Independent. По словам члена Демократической партии, Вашингтон не может заявлять, что поддерживает российский народ, одновременно вводя меры, которые негативно отразятся на его жизни.

Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что выступает против запрета на импорт российской нефти. Она предупредила, что ничем хорошим эмбарго на российские энергоносители не закончится, сообщает The Independent.

Член прогрессивной фракции конгресса назвала запрет исключительно «сиюминутным удовлетворением», предупредив, что в долгосрочной перспективе он будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа и для Европы.

«Будь то с политической или моральной точки зрения, мы должны думать о том, что это означает через год, что это означает через два года, три года. И я думаю, что в конечном итоге это не закончится ничем хорошим для реального народа России и не закончится ничем хорошим для народа Европы», — заявила Омар.

При этом, как отмечает The Independent, позиция Омар не пользуется популярностью как среди представителей Демократической партии в палате представителей конгресса, так и среди членов Республиканской партии.

Впрочем, политик уточняет, что у действий Кремля на Украине «должны быть последствия», поэтому она поддерживает санкции против президента России Владимира Путина и его союзников, но не против обычных россиян.

«Думаю ли я, что широкомасштабные санкции, которые мы вводим против России, окажут разрушительное воздействие на Путина? Нет. Я думаю, что они окажут разрушительное воздействие на людей», — добавила Омар.

По её словам, Соединённые Штаты не могут говорить, что поддерживают российский народ, одновременно вводя меры, которые негативно отразятся на его жизни. Омар призывает найти баланс, а не «продолжать использовать ту же самую схему, которая подводила нас снова и снова». В этой связи политик указала на Венесуэлу. Она отметила, что рада визиту представителей администрации президента Джо Байдена в страну, и надеется, что они увидят, что санкции против Венесуэлы так и не смогли ослабить правительство Николаса Мадуро.