NBC News: США наложили эмбарго на нефть и газ из России

Президент США Джо Байден заявил, что США больше не будут импортировать российские энергоносители, пишет на своём сайте NBC News. Таким образом, как он выразился, они хотят нанести удар по «главной артерии российской экономики». Но далеко не все союзники готовы за ними последовать.

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон решил ударить по «главной артерии российской экономики» — запретить импорт российских энергоресурсов, пишет на своём сайте NBC News. «Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергоресурсов. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах».

Джо Байден признал, что из-за такого шага, вероятно, вырастут цены на газ в США, но, по его словам, это необходимый шаг. Он отметил, что американские семьи уже страдают от цен на энергоносители.

Байден заявил, что принимал это решение «в тесных консультациях» с союзниками со всего мира, особенно в Европе. При этом многие союзники, по его словам, возможно, не будут делать подобный шаг. «США производят гораздо больше нефти на своей территории, чем вся Европа», — заявил Байден, поэтому, по его словам, Штаты могут делать то, что другие страны не в силах. Но он заверил, что они с европейскими партнёрами работают над долгосрочной стратегией по сокращению их зависимости от российских энергоресурсов.

Ещё до заявления Джо Байдена госсекретарь Великобритании по вопросам бизнеса и энергетики заявил, что его правительство постарается отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Такая отсрочка даст возможность рынку, бизнесу и логистике перейти на другие источники импорта. Сегодня Россия покрывает 8% от потребностей Великобритании.

Кроме того, компания Shell также объявила, что резко прекращает покупку российской нефти и постепенно будет выходить из других российских проектов. В свою очередь, Джен Псаки подтвердила, что американская администрация ведёт переговоры с Венесуэлой и Ираном по поводу поставок нефти.

Впрочем, европейские страны не спешат накладывать эмбарго на поставки российской нефти. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день альтернативы российским энергоносителям для них нет, хотя они работают над этим вопросом. Но на такой переход нужно время. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже выступил за постепенный отказ, во время которого Лондон будет стараться использовать больше собственных ресурсов. А премьер-министр Голландии предупредил, что если страны станут резко отказываться от российских нефти и газа, то последствия могут быть огромными, пишет NBC News.