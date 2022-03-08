Bloomberg узнал о планах Байдена объявить о запрете на импорт российских энергоносителей

США готовятся ввести запрет на импорт нефти, сжиженного природного газа и угля из России на фоне спецоперации страны на Украине, передаёт Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, прямой запрет, о котором будет объявлено во вторник, повысит волатильность рынка, в результате чего цены на нефть, которые уже приближаются к рекордным с 2008 года, подскочат ещё выше.

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 8 марта, введёт запрет на импорт в страну российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Запрет будет распространяться на российскую нефть, сжиженный природный газ и уголь.

Как стало известно новостному агентству от ещё одного источника, который также пожелал остаться анонимным, решение было принято после консультаций с европейскими союзниками, которые в большей степени, чем США, зависят от российских энергоносителей.

Bloomberg напоминает, что во вторник Белый дом сообщил, что Байден «объявит о мерах по дальнейшему привлечению России к ответственности» за российскую спецоперацию на Украине. Впрочем, там не уточнили, о каких именно мерах идёт речь. Отмечается, что давление на администрацию американского лидера возросло, после того как стало известно, что конгресс США рассматривает возможность ввести запрет на ввоз российской нефти в Соединённые Штаты.

На фоне новостей о предстоящих новых санкциях фьючерсы на сырую нефть выросли, поднявшись на 4% — до $124,21. Перспектива запрета на импорт российских энергоносителей способствует приближению цены на сырую нефть к историческому рекорду 2008 года.

До сих пор США и европейские союзники страны не решались вводить санкции в отношении российского газа и нефти, опасаясь экономических последствий, особенно для Европы, которая в большей степени зависит от российских энергоресурсов. В феврале о намерении запретить весь импорт сырой нефти из России объявило правительство Канады. Впрочем, этот шаг Bloomberg называет «символическим», так как страна не импортирует нефть с 2019 года.

По данным Управления энергетической информации США, российская нефть составила около 3% от всех поставок сырой нефти, прибывших в США в 2021 году. В целом импорт российской нефти и нефтепродуктов составил около 8% от общего объёма импорта в Соединённые Штаты. При этом, по данным аналитической компании Kpler, в 2022 году импорт российской нефти в страну снизился до самого низкого уровня с 2017 года.

Ожидается, что прямой запрет со стороны США, о котором будет объявлено во вторник, повысит волатильность рынка, в результате чего цены на нефть подскочат ещё выше. Однако больший риск для роста цен заключается в скоординированных действиях между США и Европой. Bloomberg напоминает, что Россия является крупнейшим экспортёром сырой нефти в Европейский союз. Так, по данным Европейской комиссии, в 2019 году на страну приходилось 27% европейского импорта.