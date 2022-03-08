Die Welt: европейцы задумались, может ли Байден быть лидером западного мира

Ошибочно полагать, что украинский кризис играет на руку Джо Байдену, пишет Die Welt. Его рейтинг и позиции внутри страны остаются слабыми: сейчас население уже нельзя отвлечь от внутренних проблем за счёт внешней политики. В связи с этим Европа задаётся вопросом, можно ли положиться на США в условиях, когда Байдену нужно больше думать о настроении избирателей и внутренней повестке.

В минувшую среду Джо Байден посетил «колеблющийся штат» Висконсин, сообщает Die Welt. Там он посетил находящийся в аварийном состоянии мост, ведущий в соседнюю Миннесоту, а также говорил о своём новом инфраструктурном законе, который обеспечит «восстановление Америки».

Однако пока Байден посещает Висконсин, в Европе задумываются над тем, можно ли действительно положиться на США, пишет издание. Может ли 79-летний Байден, самый старый президент в американской истории, быть лидером западного мира? Может ли он защитить Европу? Как отмечает Die Welt, в Висконсине Байден спустя неделю после начала российской спецоперации на Украине стремился показать гражданам: «сейчас я должен заниматься внешней политикой, но я также забочусь и о ваших проблемах».

Как пишет издание, такие жесты нужны Байдену: сколь сильным он предстаёт на внешней арене, столь слабым он сейчас является на внутренней. Главный проект его президентства — климатический и социальный пакет — вот уже несколько месяцев остаётся в сенате. В своей речи в минувший вторник он почти ничего не сказал о климате: зато, как отмечает Die Welt, Байден анонсировал размораживание нефтяных резервов с целью сдержать рост цен на энергетику.

Издание подчёркивает, что именно цены на бензин сейчас в основном влияют на настроение американских потребителей. Die Welt также отмечает, что Байдена призывали отказаться от закупок российской нефти, однако такой шаг вряд ли обрадует американских автовладельцев.

Вот уже полвека Байден занимается внешней политикой, это его любимое дело, пишет Die Welt. Однако не стоит думать, что украинский кризис выгоден для американского президента, считает издание: отвлечение внимания от внутренних проблем за счёт внешней политики не работает в современном мире. Раньше США сплачивались вокруг президента в условиях накалившейся внешнеполитической обстановки, однако всё это в прошлом.

Республиканцы до сих пор напоминают Байдену хаотичный вывод войск из Афганистана, отмечает издание. Летом 2021 года рейтинг американского президента резко упал и до сих пор находится в районе 40%: кризис на Украине никак на нём не сказался. В ноябре демократам грозит поражение на выборах в конгрессе: чтобы предотвратить это, нужно много поездок к аварийным мостам в колеблющихся штатах, резюмирует Die Welt.