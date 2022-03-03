American Thinker: США сами подталкивали Путина к украинской операции

Байден не мог не знать, что возможное членство Украины в НАТО для Путина — красная черта, поэтому стоит задуматься, насколько разумно говорить Зеленскому, что судьба заявки Киева на вступление в альянс у него в руках. Как пишет автор The American Thinker, из поведения администрации Байдена складывается впечатление, что его команда буквально подстрекает Путина к решительным действиям на Украине, и если это направлено на то, чтобы отвлечь американцев от падающих рейтингов властей, то это очень рискованный мотив.

Альянсы — мощное средство сдерживания, но сами по себе они тоже бывают опасны. Как пишет автор The American Thinker, после убийства эрцгерцога Фердинанда сербы смирились с долгим и унизительным списком австрийских требований, лишь бы не допустить войны. Однако австрийцы добивались разгрома Сербии любой ценой, не боясь, что на её защиту встанет Россия: они знали, что кайзер дал своего рода тевтонскую клятву — при любых обстоятельствах безоговорочно быть на их стороне.

Как продолжает автор издания, в ходе полуторачасового телефонного разговора президент Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что судьба заявки Киева на вступление в НАТО у него в руках. Зеленский тогда сказал: «Президент Байден чётко дал понять, что решение о вступлении Украины в НАТО — это решение украинского народа, суверенного и независимого украинского государства, и зависит от самой Украины и членов НАТО».

«Байден не мог не знать, что членство Украины в НАТО для Путина — красная черта, за которой последует военный ответ. И прекрасно зная, что остановить российское вмешательство в случае чего мы не сможем, насколько разумно было давать Зеленскому такие гарантии?» — задаётся вопросом автор статьи.

По его мнению, из поведения администрации Байдена складывается впечатление, что его команда буквально подстрекает Путина к решительным действиям на Украине. И если это направлено на то, чтобы отвлечь американцев от падающих рейтингов администрации, то это является очень рискованным мотивом, поскольку в 2021 году США импортировали из России от 12 млн до 26 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в месяц, а по бензину Россия и вовсе является главным экспортёром Америки. Кроме того, своим решением отменить трубопровод Keystone Байден лишил США примерно 800 тыс. баррелей канадской нефти в день.

«Так что это на его плечах лежит значительная часть вины. Это ведь он уронил боеготовность, эффективность и престиж наших вооружённых сил. Весь мир видел наш унизительный уход из Афганистана. Куда, спрашивается, запропастились все эти прогрессивные и «бдительные» генералы, которые скулили, что главная угроза нашей национальной безопасности – это перемена климата?» — пишет автор The American Thinker.

Как бы США ни желали успеха Украине и американским и европейским санкциям, остаётся лишь надеяться, что эти действия не кончатся катастрофой. И лишь компромисс между Россией и Украиной, который по-хорошему не устраивает ни одну из сторон, будет лучшим из возможных вариантов, заключает автор материала.