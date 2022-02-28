Обозреватель DWN: Украина никогда не будет для России чужой

Операцию России на Украине следовало ожидать, это был только вопрос времени, считает обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Джюнейт Йылмаз. Ссылаясь на тексты Бжезинского и Киссинджера, он объясняет это тем, что Украина никогда не была и не будет для России чужой: в российском восприятии Украина — не иностранное государство, а братская страна и, в определённом смысле, часть российского общества.

Если говорить о том, что происходит на Украине, общественность сейчас вводится в заблуждение той или иной стороной с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации, пишет обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Джюнейт Йылмаз. По его словам, во время войны дезинформация становится «матерью всех событий». Ни одной из сторон нельзя доверять.

Поэтому автор статьи призывает рассмотреть происходящее на Украине с геополитической точки зрения. Некоторые европейские политики, которые всего несколько недель назад ещё пытались «спасти мир в Европе», на тот момент уже ничего не понимали — «то есть действительно абсолютно ничего», подчёркивает обозреватель издания. С его точки зрения, военное вмешательство России на Украине было «лишь вопросом времени».

На вопрос, почему Россия сейчас проводит операцию на Украине, чёткий ответ дал ныне покойный американский геополитик Збигнев Бжезинский. В своей работе «Великая шахматная доска: главенство Америки и её геостратегические императивы», впервые опубликованной в 1997 году, он пишет об Украине:

«Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само её существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестаёт быть евразийской империей.

Без Украины Россия всё ещё может бороться за имперский статус, но в таком случае она станет преимущественно азиатским имперским государством, скорее всего втянутым в изнуряющие конфликты с поднимающейся Средней Азией, которая при таких обстоятельствах была бы расстроена утратой недавней независимости и получила бы поддержку со стороны дружественных ей исламских государств Юга.

Китай, учитывая его растущий интерес к новым независимым государствам, вероятно, будет выступать против любого рода реставрации российского господства в Средней Азии. Однако, если Москва вернёт себе господство над Украиной с её 52 миллионами жителей, значительными минеральными ресурсами и выходом к Чёрному морю, Россия автоматически получит средства для превращения в мощную империю, охватывающую Европу и Азию. Если Украина потеряет независимость, это будет иметь немедленные последствия для Центральной Европы и сделает Польшу геополитическим стержнем на восточной границе объединённой Европы».

С начала конфликта на Украине в 2014 году предпринимались попытки отрезать Россию от Чёрного моря. Первым ответом России стала «аннексия»* Крымского полуострова с целью обезопасить важный черноморский порт Севастополь. Затем последовало открытие Крымского моста, который обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и Таманским полуостровом в Краснодарском крае России через Керченский пролив, пишет обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

С 2017 года Крым регулярно отрезали от Северо-Крымского канала, что привело к постоянному кризису с водой на полуострове. В связи с этой проблемой Deutsche Wirtschafts Nachrichten 11 декабря 2021 года в сообщении под заголовком «Грозит ли Украине раздел по Днепру?» заявили, что водоснабжение Крыма может быть обеспечено в ходе военной операции путём захвата всей территории между Донбассом и Крымом (к югу от Днепра). В рамках этой статьи были представлены два возможных плана действий России, которые сейчас в значительной степени воплощаются в реальность.

По мнению автора статьи, в основе того факта, что Россия приурочила нынешнюю операцию к зиме, лежат тактические причины. В то время как российская армия владеет навыками ведения войны в зимнее время, нельзя сказать то же самое о слабо оснащённых украинских военных. Большая часть армии НАТО также испытывает дефицит в этой сфере.

Россия не намерена превращать Украину в государство-сателлит, поскольку, согласно российскому самовосприятию, Украина является частью российского сообщества. Она воспринимается не как чужая страна, а как братское государство. Значительная часть украинцев также признает русских братским народом, разъясняет обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

За подтверждением он обращается к тексту американского геополитика Генри Киссинджера под названием «Демонизация Путина — это не политика»:

«Запад должен понять, что для России Украина никогда не станет обычным иностранным государством. Российская история началась с Киевской Руси. Оттуда пришло русское православие. Украина входила в состав России на протяжении столетий, но и до этого их история была тесно переплетена. Самые важные сражения за свободу России, начиная с Полтавской битвы 1709 года, происходили на украинской земле. Черноморский флот, посредством которого Россия проецирует силу в Средиземноморье, базируется на основе соглашения о долгосрочной аренде в крымском городе Севастополе. Даже такие прославленные диссиденты, как Александр Солженицын и Иосиф Бродский, настаивали на том, что Украина — это неотъемлемая часть российской истории, да и самой России тоже».

Нынешняя война на Украине нанесёт особенно сильный экономический удар по Европе и Китаю, продолжает Джюнейт Йылмаз. Россия — даже если Кремль сейчас утверждает обратное — попытается сдержать экспансию Китая после укрепления власти на своих западных и южных «пограничных территориях» в открытом или тайном сотрудничестве с США. Если Москва и Вашингтон не смогут этого сделать, Китай поглотит Россию экономически и демографически через Дальний Восток и Центральную Азию и отберёт у США контроль над морскими и сухопутными торговыми путями.

А что нынешние события означают для ЕС? Годовая инфляция в энергетике в ЕС достигла 27% в январе 2022 года, и тенденция к росту сохранятся, сообщает статистическое ведомство Евросоюза. Учитывая напряжённость в отношениях с Россией, цены на энергоносители, вероятно, продолжат подпитывать инфляцию потребительских цен в европейских странах, предполагает автор статьи.

В сочетании с проблемами цепочки поставок, мерами по борьбе с коронавирусом, которые имеют «массовый психологический репрессивный характер», и предстоящими климатическими ограничениями, в странах ЕС может возникнуть взрывоопасная обстановка, чреватая массовыми беспорядками с применением силы. Однако волнения в связи с инфляцией вероятны и в других регионах мира из-за дополнительного повышения цен на пшеницу и индекса цен на продовольствие.

3 ноября 2021 года Deutsche Wirtschafts Nachrichten в связи с климатическими целями и инфляцией заявила, что в среднесрочной перспективе цена на нефть может вырасти примерно до $250. А в итоге в конце этого бурного периода наступит, говоря словами Киссинджера, новый мировой порядок — и его очертания уже легко распознать, заключает обозреватель издания.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).