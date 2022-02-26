NYT: единство Запада поможет противостоять Путину в новой холодной войне

Владимир Путин развязал вторую холодную войну, втянул Европу в самый опасный после Второй мировой войны конфликт, и предстоящие дни и недели станут суровым испытанием для Запада, утверждается в редакционном материале The New York Times. Но, как пишет американское издание, западный альянс показал редкое для него единство, и он наиболее силён тогда, когда совместно выступает за общие ценности против общего врага.

Началась новая судьбоносная борьба между Востоком и Западом, и никто не знает, к чему она приведёт и как долго продлится. Как пишет The New York Times в редакционной статье, необходимо чётко и ясно заявить, что «во всех тех предлогах для развязывания войны, которые в последние дни и недели фабрикует Путин», содержится мало правды, и они не могут служить оправданием для ведения военных действий против более слабого соседа.

Как отмечает коллектив издания, важно также отметить, что никто, за исключением российского президента, понятия не имеет, что произойдёт в ближайшие дни, недели, месяцы, а возможно, и годы. И хотя санкции, которые ввёл Джо Байден, уже сильно ударили по российской экономике, даже предупреждения о таких последствиях не удержало Путина от нападения. Следовательно, он был готов к таким издержкам и теперь занял выжидательную позицию, наблюдая за тем, выдержит ли Запад.

«Байден утверждает, что Вашингтон в полной мере согласовал ответ Москве со своими союзниками и партнёрами. Но гораздо меньше уверенности в том, что расколотое по политическим причинам американское общество поддержит Байдена, если, например, взлетят цены на газ», — отмечает коллектив The New York Times.

Также, по их мнению, непонятно, как на это отреагирует китайское правительство, которому в будущем, возможно, «понадобится российская поддержка по Тайваню».

«Эти и другие вопросы наверняка лягут в основу дебатов по мере продолжения наступления. Ясно одно: Путин втянул Европу в самый опасный после Второй мировой войны конфликт, начав его по причине ошибочного недовольства и обид, искажённого понимания истории и ложных представлений о величии. Он развязал вторую холодную войну, которая может оказаться ещё более опасной, так как его претензии и требования не закладывают основу для переговоров и потому что Россия может не только задействовать свой ядерный арсенал, но и начать разрушительную кибервойну», — пишет издание.

Предстоящие дни и недели, заключает The New York Times, когда украинцы будут сражаться за свою жизнь, станут суровым испытанием для Запада, и его лидерам понадобится максимум гибкости и сил для того, чтобы направлять и укреплять своё население. Однако западный альянс показал редкое для него единство, а Запад наиболее силён тогда, когда совместно выступает за общие ценности против общего врага.