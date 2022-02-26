NYT: единство Запада поможет противостоять Путину в новой холодной войне
Началась новая судьбоносная борьба между Востоком и Западом, и никто не знает, к чему она приведёт и как долго продлится. Как пишет The New York Times в редакционной статье, необходимо чётко и ясно заявить, что «во всех тех предлогах для развязывания войны, которые в последние дни и недели фабрикует Путин», содержится мало правды, и они не могут служить оправданием для ведения военных действий против более слабого соседа.
Как отмечает коллектив издания, важно также отметить, что никто, за исключением российского президента, понятия не имеет, что произойдёт в ближайшие дни, недели, месяцы, а возможно, и годы. И хотя санкции, которые ввёл Джо Байден, уже сильно ударили по российской экономике, даже предупреждения о таких последствиях не удержало Путина от нападения. Следовательно, он был готов к таким издержкам и теперь занял выжидательную позицию, наблюдая за тем, выдержит ли Запад.
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