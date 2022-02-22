Главред: Россию ждёт «берлинская стена», которая на десятилетия отделит её от Европы

Признание Москвой ДНР и ЛНР не ставит точку в «российской агрессии» и далее существует несколько сценариев, которые предусматривают обострения ситуации, уверен украинский юрист-международник Борис Бабин. Однако, как пишет он в материале для портала «Главред», главное заключается в том, что «агрессор стратегически проиграл главную битву», и финалом станет «берлинская стена», которая на десятилетия отделит Россию от Европы.

Признанием Россией ЛНР и ДНР наконец «отыгран первый акт многолетнего трагифарса и теперь будет очень короткий антракт», считает украинский юрист-международник Борис Бабин. Как он пишет в материале для портала «Главред», украинские армия, власть и общество наперекор беспрецедентному нагнетанию ситуации устояли в главном: не произошло капитуляции — и теперь никто не может обвинить Украину в предательстве национальных интересов и достоинства.

«Нет сомнения, что до вчерашнего дня, вплоть до вечера это давление и угрозы были и наращивались по экспоненте. Безрезультатно. Весь мир видел дрожащие руки русских руководителей и сделал выводы», — пишет Бабин.

Он отмечает, что само по себе признание ставит точку в «российской агрессии», и далее есть несколько вариантов развития событий. Все они предусматривают в той или иной степени попытки обострения ситуации, однако финалом может стать «берлинская стена, которая отделит Европу, возможно, на десятилетия».

«Вопрос в неотложных действиях Украины в нынешнем сжатом «антракте» — это должен быть комплекс юридических и политических мер. Разрыв дипотношений, соответствующие обращения в международные институты и судебные органы. Думаю, большинство из этого мы увидим до среды. Но главное заключается в том, что вчера агрессор стратегически проиграл главную битву — битву смыслов и битву за страницы школьных учебников. Победа будет за нами», — заключает украинский эксперт.