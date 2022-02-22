Главред: Россию ждёт «берлинская стена», которая на десятилетия отделит её от Европы

22:32
США считают последние действия России началом вторжения на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.
22:31
Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинским теннисистом Молчановым
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе.
22:21
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что его встречи с Лавровым не будет
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не будет. Об этом сообщает ТАСС.
22:20
СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства СЦКК в Луганске
Следственный комитет России возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске.
22:16
Газизов назвал нереальным возможный переход Кокорина в «Уфу»
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
22:13
Экс-министр обороны ДНР Кононов рассказал подробности покушения на него в Донецке
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Владимир Кононов рассказал военкору Семёну Пегову подробности совершённого покушения на него в Донецке.
22:10
Захарова назвала нелегитимными новые санкции против России
Антироссийские санкции западных стран являются нелегитимными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22:06
МИД Нидерландов сделал представление российскому послу Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР
Министерство иностранных дел Нидерландов сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.
22:05
Багов примет участие в Гран-при легковесов ACA
Бывший чемпион ACA в лёгком весе Али Багов примет участие в Гран-при организации, который пройдёт весной 2022 года.
22:02
Латыпову вручили почётный знак «За труд во благо земли Самарской»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил призёра Олимпиады в Пекине биатлониста Эдуарда Латыпова с успешным выступлением на Играх.
22:02
В Ростов-на-Дону из Крыма прибыла гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса
В Ростов-на-Дону из Крыма прибыла фура с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса.
21:59
Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток от поездки на Гран-при в Киеве
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая приняла решение пропустить этап Гран-при в Киеве.
21:57
Глава МИД Украины Кулеба встретился с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Украина полагается на дипломатию и не поддаётся на «провокации» России, но в случае необходимости «будет сражаться».
21:51
Встреча Путина с призёрами Олимпиады предварительно назначена на 4 марта
Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева назвала предварительную дату встречи президента России Владимира Путина с призёрами Олимпийских игр в Пекине.
21:50
Терапевт Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19
Терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.
21:48
МИД России объявил об установлении дипотношений с ЛНР и ДНР
МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.
21:40
В МЧС отметили снижение потока переходящих границу с Россией беженцев из Донбасса
Врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что поток беженцев, переходящих границу с Россией из Донбасса, уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.
21:39
МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева
Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.
21:36
В ФИФА следят за ситуацией вокруг матча Россия — Польша
В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что следят за ситуацией вокруг стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.
21:25
Мурашко заявил о готовности России к оказанию медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» о готовности российской системы здравоохранения к оказанию медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР.
21:25
В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Варшава настаивает на переносе из Москвы стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России по футболу.
21:20
Столтенберг рассказал о приведении в высокую готовность сил реагирования НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО — Украина заявил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности.
21:10
Явка в первый день досрочного голосования на референдуме в Белоруссии составила 6,19%
Явка граждан в первый день досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию Белоруссии составила 6,19%, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.
21:08
Глава МИД Италии заявил о планах провести встречу Совета ЕС по иностранным делам в Киеве
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о работе над проведением встречи Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.
21:03
Тренер ЦСКА Морганс: мы стремимся стать лучшими не только в России, но и в Европе
Тренер московского ЦСКА Райланд Морганс поделился своим видением развития клуба, а также рассказал, что хочет подкреплять работу научными исследованиями.
21:01
Глава Еврокомиссии: украинский кризис показал зависимость ЕС от российского газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский кризис показал сильную зависимость ЕС от российского газа.
20:55
Боррель предупредил Белоруссию о санкциях в случае поддержки действий России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Минск о готовности ввести ограничения в отношении официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России.
20:54
Firenzeviola.it: Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до лета
Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин останется во флорентийском клубе как минимум до лета.
20:50
Главы МИД стран Евросоюза решили ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС
Главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
20:49
Боррель заявил, что президент России не значится в списке санкций ЕС
Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель.
20:47
В FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) ответили на вопрос о возможном переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в связи с политической обстановкой.
20:42
Боррель: ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.
20:41
Диетолог Королёва рассказала о свойствах белого риса
Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королёва рассказала о свойствах белого риса.
20:40
Юрий Чурсин рассказал о спектакле «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова
Актёр Юрий Чурсин рассказал о спектакле «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова.
20:39
Вице-президент ЕК Шефчович объявил о подготовке первого пакета санкций против России
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после совета министров стран ЕС по общим делам заявил, что Евросоюз готовит первый ответ России из-за ситуации с Украиной.
20:37
Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества между Татарстаном и Сенегалом
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества с Сенегалом.
20:35
Российский МИД: Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины.
20:34
Тренер ЦСКА Морганс: работать с Гончаренко было замечательно
Тренер московского ЦСКА Райланд Морганс поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
20:28
В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа в ЕС
Глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не ожидает прекращения транзита газа в ЕС, если не будет «полномасштабной войны».
20:24
Путин: лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в Североатлантический альянс.
20:24
Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона
Российское посольство в Великобритании назвало нелегитимными санкции в отношении России, о которых объявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
20:23
В Удмуртии рассказали о помощи детям-беженцам из Донбасса
В Удмуртии рассказали о помощи, предусмотренной для детей-беженцев из Донбасса.
20:20
Депутат Госдумы Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными.
20:19
Рублёв и Хачанов вышли во второй раунд турнира ATP в Дубае в одиночном разряде
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае в одиночном разряде.
20:19
Столтенберг: НАТО поддерживает территориальную целостность Украины
НАТО поддерживает территориальную целостность Украины на фоне признания ДНР и ЛНР Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
20:19
В Краснодарском крае пройдёт более 1400 мероприятий в честь 23 Февраля
В Краснодарском крае состоится более 1400 мероприятий в честь 23 Февраля.
20:18
В Самарской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса
Прокуратура Самарской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав беженцев из Донбасса.
20:18
Путин: голосование за воссоединение Крыма с Россией не было принудительным
Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не заставлял голосовать за воссоединение Крыма с Россией «под дулом автомата».
20:17
В Башкирии увеличили число пунктов приёма беженцев из Донбасса
В Башкирии увеличили количество пунктов приёма беженцев из Донбасса с 13 до 25.
20:16
Лукашенко рассказал о планах по закупкам оружия для белорусской армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах страны по закупкам вооружений для армии, в том числе самолётов Су-30СМ.