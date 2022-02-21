УП: Украина требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев может подвергнуть сомнению все пакетные решения Будапештского меморандума 1994 года. Как пишет «Украинская правда», Кулеба заявил, что Украина обращается к Будапештскому меморандуму, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев обращается к Будапештскому меморандуму, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности. Как пишет «Украинская правда», так Кулеба прокомментировал упоминание Владимиром Зеленским Будапештского меморандума в выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями», — сказал министр.

Он добавил, что Киев обратится ко всем государствам — гарантам по Будапештскому меморандуму с просьбой «провести консультации и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины».

Кулеба подчеркнул, что отказ России не должен являться основанием для непроведения консультаций.

«Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантий по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе», — отметил Дмитрий Кулеба.

Впрочем, по его словам, Украина надеется, что Россия всё-таки подтвердит своё участие.

«Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперёд в зависимости от развития событий», — добавил министр.

Как напоминает издание, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут подвергнуты сомнению.