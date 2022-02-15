Кулеба: Украине с партнёрами удалось удержать Россию от обострения ситуации

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву вместе с западными партнёрами благодаря дипломатии удалось удержать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Как передаёт «Главред», при этом Кулеба отметил, что ситуация с безопасностью сейчас остается напряжённой, но контролируемой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Россию в дальнейшем обострении ситуации. Как передаёт «Главред», по словам Кулебы, этому поспособствовала дипломатия Киева и западных партнёров.

«Нам удалось с партнёрами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — сказал глава украинского МИД во время брифинга.

По его словам, ситуация с безопасностью сейчас остаётся напряжённой, но контролируемой.

Как отмечает издание, 15 февраля в Минобороны России заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идёт о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Тем временем глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что вторжение России на Украину остаётся весьма вероятным сценарием. По её словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев. Если говорить о сроках вторжения, то оно может произойти в самое ближайшее время.