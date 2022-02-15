Вести: Зеленский раскритиковал переезд западных посольств из Киева во Львов

Владимир Зеленский считает, что решение ряда стран о перемещении своих посольств из Киева во Львов является большой ошибкой. Как передают «Вести», украинский президент добавил, что в случае обострения конфликта будет затронута вся Украина и убежать от проблем таким образом не получится.

Решение ряда стран о перемещении своих посольств из Киева во Львов является большой ошибкой, поскольку в случае обострения конфликта будет затронута вся Украина. Как пишут «Вести», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину, потому что нет Западной Украины — есть Украина, она едина. Поэтому если, не дай бог, что-то произойдёт, это будет везде. Нельзя быть от эскалации или от проблем в пяти или шести часах. Сейчас в пяти — дороги уже нормальные. Тем не менее мы все одна страна», — заявил Зеленский.

Также украинский президент выразил сомнение, что львовяне воспримут это нормально, «потому что это очень странно».

Как напоминает издание, дипломатические сотрудники посольства Соединённых Штатов Америки, которые останутся на Украине после волны эвакуации, переезжают работать во Львов. В здании посольства в Киеве остаётся работать только технический персонал.

Также сообщалось о том, что глава внешнеполитического ведомства Канады Мелани Жоли заявила о временном прекращении работы посольства в Киеве с тем, чтобы открыть его во Львове. Об аналогичном шаге объявил и МИД Австралии — их дипломаты тоже переселяются на Западную Украину.